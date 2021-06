Musikexpress präsentiert: Little Simz auf Deutschland-Tour

Die Londoner Rapperin Little Simz hat ihr fünftes Album SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT für den 3. September angekündigt. Damit wird sie im kommenden Jahr für vier Termine nach Deutschland kommen.

Little Simz auf Tour 2022 — Musikexpress präsentiert:

Bereits mit ihrem ersten Video zu „Introvert“ aus der Platte setzte sie ein Zeichen gegen die Diskriminierung Schwarzer Menschen. Ein monumentaler Song, begleitet von Schwarzen Tänzer*innen im Londoner Naturkundemuseum. In ihrem Text prangert sie die gegenwärtigen politischen Missstände an:

„I’m not into politics, but I know it’s dark times/ Parts of the world still living in Apartheid“

Seht hier das Video zu „Introvert“:

Mit ihrem Nachfolger-Video „Women“, einem Feature mit Cleo Sol, zelebriert sie die Schönheit von Women of Colour zwischen opulenten Fest-Tafeln und Kristall-Kronleuchtern.

„I see you glow, you’re the finest gold /When you walk in the room, they feel your soul /Our style, it shines, so ahead of time /And you know that you’re fire, you’re so damn fine, girl“