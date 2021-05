Little Simz: Statement zu Female Empowerment und Frauensolidarität – „Woman“ (Musikvideo)

Little Simz hat erst vor Kurzem ihre erste Single „Introvert“ zum kommenden Album veröffentlicht, in der sie bereits einen thematischen Vorgeschmack gibt und die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft anspricht. Nun releast sie mit „Woman“ einen Song über die Stärke von Frauen und einen Aufruf zu gegenseitiger Solidarität. In dieser Hymne von und über Frauen ist auch ein Feature von Sängerin und Powerfrau Cleo Sol zu hören.

Nachdem Little Simz mit ihrer ersten Single sozialkritisch den Rassismus anprangert, ruft sie mit „Woman“ zur Frauenliebe auf. Ein Song, der melodisch das Können der UK-Rapperin zelebriert und unterstreicht. Sie beschreibt im Track den Ehrgeiz und die Intelligenz des weiblichen Geschlechts und setzt ein klares Statement: ohne Frauen würde es nichts geben.

I see you glow, you’re the finest gold

When you walk in the room, they feel your soul

Our style, it shines, so ahead of time

And you know that you’re fire, you’re so damn fine, girl