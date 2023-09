NSYNC veröffentlicht nach 21 Jahren Pause neue Single „Better Place“

„Better Place“ soll „ein Liebesbrief an unsere Fans“ sein. Hört hier in die Single rein.

Mehr als zwei Jahrzehnte mussten *NSYNC-Fans auf eine Reunion warten. Nun ist es soweit. Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone und Lance Bass veröffentlichen heute (29. September) mit „Better Place“ ihre erste neue Single seit 2002.

Einige Tage zuvor, teilte die Boyband einen Behind-The-Scenes-Clip aus dem Tonstudio. Timberlake wendet sich in dem Video an seine Band-Kollegen. „Es standen so viele Sterne günstig und deshalb habe ich mich an euch gewandt und gesagt: ‚Hey, es hat sich etwas ergeben‘“, erklärt der „Mirrors“-Sänger. Justin Timberlake beschreibt den Pop-Song als „einen Liebesbrief an unsere Fans.“

Bereits auf den diesjährigen MTV Video Music Awards sorgte *NSYNC für Aufsehen. Die fünf Boyband-Mitglieder standen erstmals wieder zusammen auf der Bühne, um Taylor Swift den Award im Bereich „Best Pop“ zu überreichen. Auch die Sängerin konnte die Reunion kaum glauben. „Ich hatte eure Puppen. Habt ihr etwas vor? Was wird jetzt passieren? Ihr seid Pop schlechthin, und das aus euren goldenen Pop-Händen zu bekommen, ist … zu viel“, feierte Swift. Ob nach dem Song „Better Place“, der außerdem zum Soundtrack des dritten Teils der Kinderfilm-Reihe „Trolls“ gehören wird, noch weitere Musik von der Gruppe erscheinen wird, ist noch unklar.

Hört hier in *NSYNCs Single „Better Place“ rein: