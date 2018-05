Neu bei Netflix: Das sind die besten Filme und Serien im Mai 2018

Netflix ändert permanent das Angebot, Filme und Serien kommen und gehen. Nachdem die Kunden im April durch die plötzliche Abwesenheit der „Star Wars“-Filme enttäuscht wurden, füllt der Streaming-Dienst im Mai die Mediathek wieder auf. In der ersten dänischen Original-Serie für Netflix flüchten die Menschen vor gefährlichem Regen, dazu spielt „Sherlock“-Star Martin Freeman einen verzweifelten Vater im Wettlauf mit der Zeit.

Hier sind die besten Neustarts auf Netflix im Mai 2018

Filme

„Cargo“, ab dem 18. Mai: Martin Freeman wird in diesem Thriller angesteckt und verwandelt sich in einigen Tagen in einen Zombie. Eine letzte Mission hat er im Leben allerdings noch, er will seine kleine Tochter in Sicherheit bringen. Also streift er sterbend durch eine kaputte Welt voller Gewalt und Gefahren, auf der Suche nach jemandem, der sich nach seinem Tod um das Baby kümmern wird. Ein toller Clou für das Zombie-Genre. Vielleicht bekommt Martin Freeman durch den Film ja neue Fans, die von „Sherlock“ hat er zuletzt heftig beleidigt.

„Ein Hologramm für den König“, ab dem 23. Mai: Die bisher letzte Zusammenarbeit zwischen Tom Tykwer und US-Superstar Tom Hanks (Ein Interview zum Film könnt Ihr hier nachlesen). Als Salesman soll er einem Scheich neuartige Hologramm-Technologie verkaufen, gerät dann aber in die Irren von Kapitalismus und leerer Musterstädte in Saudi-Arabien. Irgendwann sollen dort Leute in Wohlstand und Technik-Paradiesen leben, doch Hanks‘ Figur findet keinen Zugang zum Land. Dafür aber vielleicht zu sich selbst…

„Alice im Wunderland“, ab dem 3. Mai: Für alle, die sich immer fragten, wann Johnny Depps Karriere eine falsche Richtung eingeschlagen hat. „Alice im Wunderland“ war zwar 2010 ein finanzieller Erfolg, schwamm als 3D-Film allerdings nur im Fahrwasser von „Avatar“. In der Effekt-Orgie mit altbekannter Story spielt Johnny Depp den verrückten Hutmacher – und letztendlich eine Karikatur seiner selbst und seiner Karriere.

Neue Serien auf Netflix

Auch interessant Die besten Filme auf Netflix – sortiert nach Genre „The Rain“, ab dem 4. Mai: Die erste dänische Exklusiv-Serie für Netflix. Und aus Dänemark kommen bekanntlich oft gute Inhalte, siehe NWR und Lars von Trier und „Die Brücke“. „The Rain“ erinnert vom Look stark an die deutsche Serie „Dark“, hat aber eine geradlinige Story zu bieten. Die postapokalyptische Welt hat ein großes Problem, und zwar den Regen, mit dem man nicht in Berührung kommen sollte. Überlebende einer Katastrophe laufen nun durch Skandinavien und suchen nach Schutz und einer Zukunft.

„Dear White People“, ab dem 4. Mai: Die zweite Staffel von einer der besten Serien auf Netflix. An einem College, das vornehmlich von wohlhabenden Weißen besucht wird, folgt die Serie einer Gruppe von schwarzen Studenten. Es geht um Rassismus und Liebe, erzählt mit Witz und einem Auge für die Probleme einer immer noch rassistischen Generation. Das Thema wird sensibel und smart behandelt, „Dear White People“ ist Pflichtprogramm. Allein schon, weil die Trailer regelmäßig Shitstorms von US-Nazis bekommen. Vor allem die sollten einschalten.

„Naruto“, ab dem 1. Mai: Netflix ist mittlerweile zugepflastert mit Animes aus Japan. Jetzt kommt ein Instant-Klassiker dazu. Die ersten vier Staffeln von „Naruto“, der Ninja-Saga, die großen Einfluss auf die Popkultur hat, werden in die Mediathek genommen. Fortsetzung folgt dann hoffentlich bald.

Dokumentationen

„Endspiel“, ab dem 4. Mai: Netflix bietet neben Serien vor allem tolle Dokumentationen. Und jetzt wird das Angebot gezielt um den Bereich Medizin ergänzt. In „Endspiel“ werden Mediziner begleitet, die für ihre Patienten Leben und Tod kämpfen. Mit Technik, Einsatz und manchmal auch Rückschlägen.