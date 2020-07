Neu bei Netflix: Die besten Serien und Filme im August 2020

Permanent ändert Netflix das Programm für seine Kund*innen: Filme und Serien verlassen regelmäßig die Mediathek, dafür sollen neue Titel für Abwechslung sorgen. Pünktlich zu Beginn eines jeden Monats veröffentlicht der Streamingdienst eine lange Liste mit mehr oder weniger bekannten Neuerscheinungen, die man dummerweise (oder glücklicherweise) durch den Algorithmus nicht immer zu sehen bekommt. Wir haben uns für Euch einen Überblick verschafft und stellen die wichtigsten Neuheiten vor.

Auch im August wartet Netflix erneut mit einem breitgefächerten Sortiment aus den Sparten Action, Science-Fiction, True-Crime, Comedy und Co. auf. Besonders gut aufgestellt ist der Streaminganbieter dieses Mal in Sachen Comic-Adaptionen: So steht nicht nur die 7. Staffel der Superhelden-Serie „Arrow“ in den Startlöchern, sondern auch die beiden Hollywood-Blockbuster „Aquaman“ und „Venom“. Weitere Highlights: Darren Aronofkys „Mother!“, die deutsche Netlix-Serie „Biohackers“ und das interaktive Comedy-Abenteuer „Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend“.

HIER SIND DIE WICHTIGSTEN NETFLIX-NEUHEITEN IM AUGUST 2020:

SERIEN:

Arrow (Staffel 7)

Start: 1. August 2020

Die siebte und damit vorletzte Staffel der Comic-Adaption „Arrow“ spielt fünf Monate nachdem Serienheld Oliver Queen aka Green Arrow hinter Gittern gelandet ist. Gemeinsam mit den ehemaligen Mitgliedern seines Team Arrow kooperiert er diesmal mit der Polizei, um gemeinsam gegen die terroristische Organisation „Ninth Circle“ vorzugehen, die es auf Star City abgesehen hat.

The Rain (Staffel 3)

Start: 6. August 2020

Die dänische Mystery-Serie „The Rain“ folgt seit 2018 dem Schicksal des jungen Rasmus und seiner Schwester Simone, die in einer post-apokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen. Ursache ihrer Misere ist ein tödliches Virus, das etwa die Hälfte der menschlichen Bevölkerung dahingerafft hat. Nachdem Simone sich am Ende der zweiten Staffel gegen ihren Bruder wenden musste, schließt sich dieser ihrem Widersacher Apollon an, der großes Interesse an Rasmus‘ neuen Selbstheilungskräften entwickelt hat. Ob die Geschwister am Ende doch wieder zueinander finden? Das erfahren wir am 6. August.