Die besten Filme auf Netflix – sortiert nach Genre

Vorsicht, Spoiler: Der Höhepunkt vom Netflix-Highlight „Auslöschung“ zeigt, was für ein großartiger Filmemacher Alex Garland ist.



Fast zwei Stunden lang zeigt Regisseur Alex Garland seine komplett weibliche Eliteeinheit auf der Suche nach Antworten im „Schimmer“. Innerhalb der mystischen Kuppel ist die DNS von Mensch und Tier gleich, auch pflanzliches Erbgut mischt sich in Lebewesen. In „Auslöschung“, der seit dem 12. März auf Netflix abrufbar ist (in den USA lief er erfolglos im Kino), gibt es viele bizarre Wesen und Szenerien zu entdecken, Natalie Portman führt den Zuschauer durch den Film. Was Alex Garland bei seiner zweiten Sci-Fi-Arbeit richtig macht, funktionierte auch schon bei seinem Vorgängerfilm „Ex Machina“: Garland entscheidet sich für ein sehr ruhiges Erzähltempo, durch…