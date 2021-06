Neue Platte von Morrissey: „Das beste Album meines Lebens“

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

BONFIRE OF TEENAGERS, so heißt das erste Album des ehemaligen Smiths-Sängers seit dem Ausstieg aus seinem Plattenvertrag mit BMG. Die neue LP wird an die Plattenfirma mit dem höchsten Angebot verkauft. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.

Wie auf der Website des Sängers erklärt wurde, enthält BONFIRE OF TEENAGERS elf Tracks und wurde kürzlich in Los Angeles fertiggestellt. „Das schlimmste Jahr meines Lebens schließt mit dem besten Album meines Lebens ab“, heißt es in einem Zitat von Morrissey über das Album.

Morrissey – BONFIRE OF TEENAGERS : Tracklist

Morrissey: „ Meine drei Alben mit BMG waren die besten meiner Karriere “

Im November 2020 reagierte Morrissey auf die Trennung von BMG mit einer Nachricht auf seiner Website. Als Reaktion auf die Trennung sagte er: „Diese Nachricht passt perfekt zum unerbittlichen galvanischen Horror des Jahres 2020“ und fügte hinzu: „Wir wären kritisch verrückt, irgendetwas Positives zu erwarten.“

Die Zusammenarbeit würdigt er mit dem Statement: „Meine drei Alben mit BMG waren die besten meiner Karriere, und ich stehe zu ihnen bis zum Tod. Sie aufzunehmen war ein entscheidender Abschnitt in meinem Leben, und ich danke dem bisherigen BMG-Team und allen Beteiligten dafür. Es ist mir immer noch wichtig, Musik auf meine eigene Art und Weise zu machen, und ich würde nicht bei einem Label sein wollen, das so spezifisch vorschreibt, wie sich ihre Künstler zu verhalten haben – vor allem, wenn das Wort ‚Talent‘ bemerkenswerterweise nie erwähnt wird.“

Morrissey bei den „ Simpsons “

Der Sänger geriet kürzlich auch in die Schlagzeilen, nachdem ein von Morrissey inspirierter Charakter in einer Episode von „The Simpsons“ zu sehen war. Während der Folge wurde ein Lied mit dem Titel „Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)“ von einer Figur namens Quilloughby (gesprochen von Benedict Cumberbatch) gesungen. Quilloughby ist ein launischer britischer Indie-Sänger und Frontmann von The Snuffs, der im Laufe der Episode zu Lisa Simpsons imaginärem Freund wird.

