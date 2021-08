Neue Songs von Sufjan Stevens und Angelo De Augustine

Wie es zum gemeinsamen Album von Sufjan Stevens und Angelo De Augustine kam, und warum darauf so viele Filmreferenzen zu finden sind, haben wir ja vor einigen Wochen hier schon erzählt. Nun gibt es zwei weitere Songs von „A Beginner’s Mind“, das am 24. September erschienen wird.

„Back To Oz“ ist natürlich eine Hommage an den Film „Oz – eine fantastische Welt“ (im Englischen: „Return To Oz“) von Walter Murch aus dem Jahr 1985. Der Song von Stevens und De Augustine kommt dabei mit einem herrlichen animierten Video von Clara Murray (Animation) und Alex Horan (Regie).

De Augustine sagt über „Back To Oz“: „Diesen Song habe ich zu großen Teilen zuhause in Kalifornien geschrieben. Wir finalisierten die Lyrics, nachdem wir ‚Oz – Eine fantastische Welt‘ gesehen hatten.“ Der Text sei eine Referenz an den wachsenden Realitätsverlust des Hauptcharakters. „Im Film kehrt Dorothy nach Oz zurück und findet das Land in Trümmern vor. Seine Bewohner sind versteinert. Nur sie kann die verloren Ruby Slippers finden und Oz zurück zum Frieden bringen. Nur wir können uns selbst retten – aber dafür müssen wir uns daran erinnern, wer wir wirklich sind.“

Sufjan Stevens ergänzt: „Angelo ist ja für seine intimen Home Recordings bekannt: Seine Lieder sind stille Bekenntnisse. Also entschieden wir uns, ‚Back To Oz‘ etwas flashier zu machen. Der Song hat einen Gitarrengroove, der Spaß macht, also haben wir ein wenig Bass und ein paar Drums hinzugefügt und Angelo hat sogar sein allererstes E-Gitarrensolo aufgenommen. Es ist ein trauriges Lied – weil es eben von Enttäuschungen und Desillusionierung handelt – aber es hat auch diesen großartigen Party Vibe.“ Sehr schön beschrieben, Angelo und Sufjan!

Der zweite neue Song heißt „Fictional California“. Hier zogen die beiden ihre Inspiration nicht unbedingt aus einem Filmklassiker, sondern aus der kurzweiligen Cheerleader-Komödie „Girls United Again“ aus dem Jahr 2004.