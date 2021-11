The Weeknd und Post Malone tun sich für neuen Song „One Right Now“ zusammen

Wie zuvor angekündigt, haben sich Post Malone und The Weeknd nun für eine neue Single namens „One Right Now“ zusammengetan. Die erste große gemeinsame Zusammenarbeit der beiden Künstler ist ein Ausblick auf das neue Post-Malone-Album, das laut Ankündigung „bald“ erscheinen soll.

The Weeknd liefert Single für Single

Anfang des Jahres sagte The Weeknd bei den Billboard Music Awards: „The After Hours is done and the dawn is coming“. Später sagte er, dass seine nächste Platte das Album sei, „das er immer machen wollte“. Anfang August veröffentlichte der Sänger dann die Single „Take My Breath“. Seitdem folgten neue Tracks mit Belly und Swedish House Mafia.

Post Malone veröffentlichte 2019 sein drittes Studioalbum HOLLYWOOD’S BLEEDING. Bereits im Juli veröffentlichte er die neue Single „Motley Crew“.