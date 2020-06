Nick Cave: Das sind seine 50 Lieblingsbücher

Das wird Dich auch interessieren





Nick Cave hat der Bitte eines Fans nachgegeben und eine Liste seiner 50 Lieblingsbücher zusammengestellt. Darauf befinden sich Klassiker wie Herman Melvilles „Moby Dick“ (von 1851) und William Faulkners „Die Freistatt“ (1931), aber auch neuere Werke wie Jonathan Safran Foers „Hier bin ich“ (2016) und Camille Paglias „Break, Blow, Burn“ (2005). Außerdem dabei: die Bibel.

„Würdest du in Erwägung ziehen, eine Liste mit 40 Büchern anzufertigen, die du liebst?“, lautete die verhaltene Frage, die Cave über seine „Red Hand Files“ gestellt wurde, woraufhin der Musiker erklärte: „Normalerweise würde ich diese Frage beantworten, indem ich mich zu meinen Bücherregalen begebe und einfach meine 40 Lieblinge herausziehe. Allerdings sind diese Bücherregale gerade komplett leer.“

Als Grund für den aktuellen Zustand seiner Privatbibliothek nannte Cave die Tatsache, dass er all seine rund 5.000 Bücher an die Royal Danish Library in Kopenhagen gespendet habe und sie nun Teil der „überwältigenden und atemberaubenden ‚Stranger Than Kindness‘-Ausstellung“ seien.

Nick Caves 50 Lieblingsbücher:

American Dreams – Sapphire Break, Blow, Burn – Camille Paglia The Largesse of the Sea Maiden – Denis Johnson The Collected Poems of Langston Hughes A Good Man is Hard to Find – Flannery O’Connor I and Thou – Martin Buber Straight Life – Art Pepper The Bible – King James Edition Things Fall Apart – Chinua Achebe High Windows – Philip Larkin The Conference of Birds – Attar of Nishapur My Promised Land – Ari Shavit The Christ at Chartres – Denis Saurat King Leopold’s Ghost – Adam Hochschild America a Prophecy – Jerome Rothenberg Ariel – Sylvia Plath The Book of Ebenezer Le Page – Gerald Basil Edwards The English and Scottish Popular Ballads The Collected Poems of Emily Dickinson Shaking the Pumpkin – Jerome Rothenberg The Killer Inside Me – Jim Thompson The Collected Works of Saint Teresa of Avila Moby Dick – Herman Melville The Mayor of Casterbridge – Thomas Hardy Mid-American Chants – Sherwood Anderson Collected Works of Billy the Kid – Michael Ondaatje American Murder Ballads and Their Stories – Olive Woolley Burt Poems of W. B. Yeats – Selected by Seamus Heaney The Good Lord Bird – James McBride Consolations – David Whyte Roget’s Thesaurus – Peter Mark Roget Here I Am – Jonathan Safran Foer Lives of the Saints – Alban Butler Inferno/From an Occult Diary – August Strindberg Poems 1959-2009 – Frederick Seidel S.C.U.M Manifesto – Valerie Solanas Complete Poems of E. E. Cummings The Anatomy of Melancholy – Robert Burton Dave Robicheaux Novels – James Lee Burke Victory – Joseph Conrad A Flower Book for the Pocket – Macgregor Skene The Informers – Bret Easton Ellis The Frog Prince – Stevie Smith Pale Fire – Vladimir Nabokov Sanctuary – William Faulkner Short Stories of Anton Chekhov The Factory Series – Derek Raymond The Dream Songs – John Berryman Man’s Search for Meaning – Viktor Frankl Walkabout – James Vance Marshall

Caves Ausstellung in Kopenhagen musste zuletzt wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben werden, hat nun aber seit dem 8. Juni seine Pforten für neugierige Besucher*innen geöffnet. Für Caves Tour, die ursprünglich im Frühjahr 2020 stattfinden sollte, gibt es inzwischen ebenfalls Ersatztermine.

Nick Cave 2021 – hier sind die Deutschlandtermine:

29.04. Köln, Lanxess Arena (verlegt vom 17.05.2020)

07.05. Hamburg, Barclaycard Arena (verlegt vom 18.05.2020)

08.05. Berlin, Mercedes-Benz-Arena (verlegt vom 27.05.2020)

19.05. München, Olympiahalle (verlegt vom 06.06.2020)

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.