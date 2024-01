Nick Caves Vorsatz für 2024: „mehr Aufgeschlossenheit“

Weiterhin will er in diesem Jahr mehr „Verständnis für andere Standpunkte“ üben.

Nick Cave hat seinen Neujahrsvorsatz für 2024 in einem neuen Beitrag auf seiner „Red Hand File“-Website veröffentlicht. Sein Vorhaben für das Jahr zielt darauf ab, der Social-Media-Kultur entgegenzuwirken, die „in erster Linie mit einer Währung performativer moralischer Empörung handelt“. Dieser Sache möchte er mit „mehr Aufgeschlossenheit und Verständnis für andere Standpunkte entgegenkommen“.

Caves Lieblingswörter

In dem neuen Beitrag beantwortet Cave gleich zwei User-Fragen. Eine Person wollte wissen, ob er einen Neujahrsvorsatz für 2024 hätte, und eine andere: „Kannst du drei einzelne Wörter nennen, die dir am besten gefallen und erklären, warum?“

Cave antwortet darauf: „Drei meiner Lieblingswörter, die ich heutzutage immer häufiger verwende, sind ‚allerdings‘, ich sage auch gern ‚andererseits‘, und Seán O’Hagan (Autor) erzählte mir, dass das Wort, das ich in unserem Buch ‚Faith, Hope and Carnage‘ am häufigsten verwende, ‚jedoch‘ ist.“

„Dies ist etwas, das in unserer heutigen Kultur nicht sehr beliebt ist“

Um seine Auswahl zu erklären, führt er weiter aus: „Ich mag alle diese Worte, weil sie einen Standpunkt anerkennen, aber auch einen anderen darlegen, sie leiten die Präsentation eines stabilisierenden Gegenarguments ein. Dies ist etwas, das in unserer heutigen Kultur nicht sehr beliebt ist, es ist in den sozialen Medien unbeliebt, die in erster Linie mit einer Währung performativer moralischer Empörung gehandelt werden. ‚Allerdings‘ ist der lästige und entkräftende Feind von Polarisierung, Selbstgerechtigkeit, Intoleranz und Überheblichkeit.“

Für den Musiker sind diese drei Worte immer wichtiger geworden – und er versuche immer sein „Bestes, sie anzuwenden, indem ich meine eigenen Gedanken hinterfrage: Was ist eigentlich das Argument der anderen Seite?“

„Und deshalb ist mein Vorsatz für das kommende Jahr so gut ich kann, mehr Aufgeschlossenheit und Verständnis für andere Standpunkte zu üben.“