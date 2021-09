Cardi B ist erneut Mutter geworden

Foto: Getty Images for Fashion Nova, Rich Fury. All rights reserved.

Im Juni 2021 zeigte sich Rapperin Cardi B erstmals mit Babybauch auf den BET Awards, dort performte sie mit Migos, der Band ihres Mannes, den Song „Type Shit“. Auf Instagram bestätigte sie kurz darauf die sowieso nicht mehr zu leugnende Schwangerschaft. Nun scheint die Rapperin entbunden zu haben und teilt stolz ein Foto mit ihrem Nachwuchs.

Am 4. September 2021 soll es soweit gewesen sein, Cardi B und Ehemann Offset sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die Rapperin postete auf Instagram einen Beitrag, indem sie ihr Neugeborenes mit erleichtertem Blick in den Armen hält. Neben ihr im Krankenbett sitzt Ehemann Offset und scheint ähnlich froh zu sein, seinem Kind endlich in die Augen schauen zu können. Die beiden wirken auf dem Bild wie ein glückliches Paar, das war allerdings nicht immer so.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cardi B (@iamcardib)

Im Jahr 2020 führten mehrere Streitigkeiten der beiden dazu, dass Cardi B vorhatte, die Scheidung einzureichen. Diese Zeit war für die beiden eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn während Cardi B schon anfing, sich nach der Trennung auf ihre Karriere und ihre Tochter zu konzentrieren, weigerte sich Offset die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Letztendlich schaffte Offset es, seiner Frau umzustimmen, und nun scheinen die beiden glücklicher denn je.

Rapper Offset und Cardi B haben im Jahr 2017 geheiratet und bekamen 2018 ihr erstes gemeinsames Kind. Offset hat außerdem noch drei weitere Kinder aus früheren Beziehungen.

