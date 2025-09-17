Nina Chuba beim Reeperbahn Festival: Kostenloses Spontan-Konzert am Mittwoch

Nina Chuba live in der Wuhlheide Berlin: Lest hier unsere Konzert‑Review

Show für umme: Nina Chuba wird spontan um 20.30 Uhr auf der Amazon Music Stage in Hamburg auftreten.

Nina Chuba tritt am Mittwochabend, den 17. September 2025, ab 20.30 Uhr auf der Amazon Music Stage auf dem Heiligengeistfeld beim diesjährigen Reeperbahn Festival auf. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Kapazität wird jedoch empfohlen, frühzeitig vor Ort zu sein. Hier alle Infos im Überblick.

Nina Chuba: Überraschungsgästin beim Reeperbahn Festival 2025

In den vergangenen Jahren gab es beim Reeperbahn Festival immer wieder kurzfristig angekündigte Überraschungsauftritte, unter anderem von Ski Aggu, K.I.Z oder auch Deichkind. Auch in diesem Jahr wurde ein solcher Gig erwartet. Festival-Leiter Detlef Schwarte kündigte im Interview mit dem „Hamburger Abendblatt“ an: „Wir haben Überraschungen dabei. Wer sich am Festival-Mittwoch oder Donnerstag bei uns tummelt, der kriegt das bestimmt mit.“ Die Bekanntgabe erfolgte schließlich über ein Posting des Reeperbahn Festivals auf Instagram. Chuba wird live und für umme zu sehen sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Karriere, Hits & alles, was auf das Debütalbum GLAS folgte

Nina Chuba, geboren 1998 in Wedel bei Hamburg, feierte bereits Erfolge mit Songs wie „Wildberry Lillet“, „Ich hass dich“ oder zuletzt auch mit „Fucked Up“ mit dem Berliner Rapper Makko. Ihr Surprise-Konzert im Rahmen der 20. Ausgabe des Reeperbahn Festivals fällt zeitlich mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums ICH LIEB’ MICH, ICH LIEB’ MICH NICHT zusammen, das am Freitag, den 19. September, erscheint.

Mit GLAS veröffentlichte Nina Chuba im Jahr 2023 ihr gefeiertes Debütalbum. Damals landete sie damit direkt auf dem ersten Platz der Albumcharts.

Nina‑Chuba‑Tour 2026

Wer es heute nicht nach Hamburg schafft, kann Chuba dennoch demnächst live erleben: Von Ende Juni bis Mitte September 2026 wird Nina Chuba 14 Konzerte in Deutschland und Österreich spielen. Mit dabei sind Städte wie Berlin, Köln, München sowie auch Mainz und Bremen.