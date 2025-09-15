Nina Chuba über ihre Zeit beim „Traumschiff“: „Es war absurd“

Zwischen Übelkeit und Langeweile: Das war Nina Chuba Zeit bei „Das Traumschiff“.

Nina Chuba ist heute 26 Jahre alt und eine der erfolgreichsten Musikerinnern Deutschlands. Mit dem anstehenden Release ihres zweiten Albums ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NCIHT (2025) gilt sie derzeit als beliebteste Künstlerin im deutschen Pop. Doch sie war nicht immer für ihre Gesangstimme bekannt. In ihrer Kindheit spielte sie eine Rolle der beliebten Hamburger Ermittler-Kinder „Die Pfefferkörner“ und versuchte seither, ihre Karriere in unterschiedlichen Projekten voranzutreiben. So auch in der bekannten deutschen NDR-Fernsehserie „Das Traumschiff — Hawaii“. Jetzt hat sie in einem neuen Interview über die Erfahrungen der Zeit gesprochen.

„Traumschiff“: Zwischen Kafka und Karaoke

2018, vier Jahre vor ihrem ersten großen Feature auf Provinz’ Album ZORN UND LIEBE (2018), spielte sie eine Rolle auf Deutschlands bekanntestem „Traumschiff“. In einem Interview mit dem Schweizer „Blick“ berichtete die Künstlerin von dem einmonatigen Dreh auf Kreuzfahrt, von Übelkeit und kafkaesker Langeweile.

Zwei Monate befand sie sich auf dem Kreuzfahrtschiff, einen davon auf Reisen. Wie die „Wild Berry Lillet“-Sängerin erzählte, muss das Essen an Bord für sie als Veganerin mehr als einseitig gewesen sein und wegen der Spritzen, die sie jeden Tag gegen ihre Seeübelkeit bekam, verbrachte sie die meiste Zeit im Bett und schaute den immer gleichen Film. „Es war, als wäre ich in einem Kafka-Roman gefangen“, so Nina Chuba. Auf Nachfrage, ob sie die Zeit dort als anstrengend bezeichnen würde, sagte sie: „Anstrengend nicht, aber es war absurd“.

In ihrer Freizeit, wenn sie nicht gerade allein in Japan unterwegs war oder in Mexiko einen Berg bestieg, verbrachte sie ihre Zeit im unteren Teil des Kreuzfahrtschiffes, bei den dort angestellten Filipinos und sang mit ihnen Karaoke. „Wenn ich dann den anderen Leuten auf dem Schirm von meinem Tag erzählt habe, hielten mich alle für verrückt. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht“, erklärte Chuba weiterhin.

Nina Chuba offenbart: Kein Schauspiel-Comeback geplant

Ob sie wieder zurück zur Schauspielerei wolle? „Nein, das fühlt sich jetzt komisch an“, so die 26-Jährige im Interview. „Ich bin ja schon Nina Chuba, das ist auch eine Art Rolle“. Mit bürgerlichem Namen heißt die Sängerin Nina Kaiser, ihr Pseudonym dient ihr als performativer Charakter, mit dem sie sich auf der Bühne ausleben kann, das im Privaten aber gerne trennt. „Ich finde es gut, die Möglichkeit zu haben, nach den Shows alles wegzulassen, die Haarteile herauszunehmen und wieder die normale Nina zu sein“.

Nina Chuba auf Platte: ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT

Am 19. September erscheint ihr zweites Studioalbum ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT. Mal voller Energie, mal mit leiseren Tönen, mal selbstbewusst, mal unsicher, thematisiert das Album dabei nicht nur Freiheit und Zerrissenheit, sondern auch Selbstbestimmung und Aufbruch.