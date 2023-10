Nirvana: Neues Musikvideo zu „Dumb“ veröffentlicht – hier sehen

Der psychedelische Visualiser erscheint in Zusammenhang mit dem 30. Jubiläum von IN UTERO.

Zum 30. Jubiläum von Nirvanas IN UTERO sind nicht nur neu gemasterte Versionen der 1993er Songs angekündigt worden, sondern nun auch ein neues Musikvideo zu „Dumb“ erschienen.

Der Regisseur des Videos, der Illustrator und Animator RuffMercy, hat bereits mit Bands wie Blur und Run The Jewels zusammengearbeitet. Den psychedelischer Visualiser zu „Dumb“ hat der Brite auf einem handbemalten 8mm-Film erstellt. Zum Release des Clips schreibt er in einem Instagram-Beitrag: „Ihr wisst, das hier bringt mich zum Lächeln“.

Die Jubiläums-Edition von IN UTERO erscheint am 27. Oktober 2023. Es wird verschiedene Box-Sets, bestehend aus LPs, CDs und beidem zusammen, geben. Zum 30. Geburtstag der Platte kommen neben den ursprünglichen Songs des Werkes noch einige bisher unveröffentlichte Live-Versionen vieler Tracks hinzu. Zu den Stücken „Pennyroyal Tea“ und „Scentless Apprentice“ wurden die Live-Aufnahmen bereits vorab veröffentlicht. Mehr zum IN-UTERO-Jubiläum erfahrt ihr hier.

Rückblickend erzählt Dave Groll in der Biografie „This Is Call“ zur Karriere der Band und dem Erfolg ihrer Alben: „IN UTERO war natürlich eine direkte Reaktion auf den Erfolg und den Sound von NEVERMIND. Wir haben uns einfach in die andere Richtung gedrängt, so nach dem Motto: Oh wirklich, das gefällt euch? Gut, dann schaut was wir jetzt machen! Aber es ist ein schwieriges Album für mich, um es von vorne bis hinten durchzuhören. Weil es so real ist, und weil es ein so genaues Abbild der Band zu der Zeit ist, bringt es andere Erinnerungen zurück. Es macht mir irgendwie eine Gänsehaut“.

RuffMercys Video zu „Dumb“: