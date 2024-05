Noel Gallagher feiert bei Spiel nicht mit Manchester-City-Fans: Was war da los?

Noel Gallagher hat jetzt in einem Interview darüber aufgeklärt, warum er beim Manchester-City-Spiel nicht mit der Crowd mitsprang.

Eigentlich ist der Manchester-City-Fußballverein der Herzensclub von Noel Gallagher. Doch davon ließ er sich wenig anmerken, als er sich nach dem Sieg der Mannschaft mit einem Ergebnis von 4:0 gegen FC Fulham überhaupt nicht zum Mitfeiern und Hochspringen mit den anderen anwesenden Zuschauenden am Samstag (11. Mai) begeistern konnte. Ein Clip der Situation ging im Netz sofort viral. Nun hat sich das Ex-Oasis-Mitglied zu dem für ihn unvorteilhaften Video geäußert.

So anti-feierwütig sieht Noel Gallagher beim Fußballgucken aus:

Liam Gallagher unterstellt seinem Bruder „schlechtes Verhalten“

In dem Clip sieht man eine tobende Menge, die gemeinsam jubelnd auf- und abspringt. Mittendrin steht Noel Gallagher, der sich die Leute um sich herum nur anschaut, statt mitzumachen. Die fehlende Anteilnahme des 56-Jährigen bemängelte auch sein Bruder Liam Gallagher. Via X betitelte er es als „schlechtes Verhalten“.

Schuld waren „die Auswirkungen einer ziemlich spektakulären Nacht“

Auch Noel Gallagher selbst kommentierte das Video nun in einem Gespräch mit der britischen Radioshow „talkSPORT“. Er erklärte seine Zurückhaltung damit, dass er während des Spiels einen schweren Kater gefühlt hätte: „Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich am Samstag noch die Auswirkungen einer ziemlich spektakulären Nacht gespürt habe. Selbst wenn ich hätte mitfeiern wollen, wäre ich wohl nicht dazu in der Lage gewesen.“

In dem Interview erklärte der Sänger auch, dass er bereits seit 50 Jahren Fan des Manchester-City-Teams sei. Dabei sei Phil Fodens sein Lieblingsspieler, über dessen Tor er auch beim Spiel gegen FC Fulham gejubelt habe.