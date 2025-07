Noel Gallagher: Oasis-Reunion klingt „gewaltig“

Endlich ist es so weit: Liam und Noel Gallagher betreten heute Abend (Freitag, 4. Juli) erstmals seit der Trennung im Jahr 2009 wieder gemeinsam die Konzertbühne. In einem Interview mit „talkSPORT“ erklärt Noel Gallagher, dass er sich freue, wieder mit seinem Bruder auf der Bühne zu stehen. „Es hört sich gewaltig an“, kündigte er zur Oasis-Reunion an., „Das war’s, jetzt gibt es kein Zurück mehr.“

Noel bestätigte außerdem, dass die Band am 17. Juni die Proben beendet hat. Kurz darauf hatten alle Mitglieder ein paar Tage Pause.

Alte Bandzusammenstellung mit neuem Drummer

Neben Liam und Noel Gallagher wird auch ein Großteil der ursprünglichen Band auf den Bühnen der anstehenden Tour zur Oasis-Reunion stehen. Neben den alten Bekannten Andy Bell, Gem Archer und Paul „Bonehead“ Arthurs, begrüßt Oasis ihren neuen Schlagzeuger Joey Waronker.

Weltweite Shows

Nach dem heutigen Tourauftakt im Principality Stadium in Cardiff spielen Oasis morgen (5. Juli) direkt eine zweite Show am gleichen Ort. Danach führt es sie für fünf Konzerte in den Heaton Park in Manchester sowie für sieben weitere Shows in das berühmte Wembley-Stadion in London. Es folgen Auftritte in Edinburgh und Dublin. Abschließend tourt die Band durch Nordamerika, Südamerika, Australien, Südkorea und Japan.

30-jähriges Jubiläum von „(What’s the Story) Morning Glory?“

Rechtzeitig zum Tourstart und der Oasis-Reunion kündigte die Band vor ein paar Tagen eine Anniversary Edition ihres Mega-Erfolgs „(What’s the Story) Morning Glory?“ an. Die Neuveröffentlichung erscheint am 3. Oktober 2025 in limitierter Auflage auf 2CD, 3LP und digital. Diese neue Ausgabe enthält fünf neu produzierte Unplugged-Versionen bekannter Songs: „Cast No Shadow“, „Morning Glory“, „Wonderwall“, „Acquiesce“ und „Champagne Supernova“.

Diese wurden auf Grundlage der Original-Masterbänder von Noel Gallagher gemeinsam mit Callum Marinho im Lone Star Sound Studio in London neu gemischt und produziert.