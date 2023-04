„ABBA Voyage“ knackt Zahl von 1 Million

Die millionste Besucherin traf den Musiker in London persönlich - und dieser sprach über die „ABBAtare“ und deren Zukunft.

Björn Ulvaeus hat am Montag (17. April) die millionste Besucherin der virtuellen Residenz-Konzerte in London persönlich begrüßt und sprach über die „Voyage“-Shows und Hologramme. Bei dem Ehrengast handelte es sich um die 20-jährige Josie Felix.

„Ich freue mich auf ‚Fernando‘, ‚Dancing Queen‘, ‚Voulez-Vouz‘, eigentlich auf alle“, wird sie von „The Independent“ zitiert. „Sie sagten, dass es eine Überraschung geben würde, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß sein würde, das ist wirklich außergewöhnlich“. Auch der ABBA-Komponist zeigte sich überrascht: „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es in weniger als einem Jahr eine Million sein würden. Das bedeutet, dass es fast jede Nacht brechend voll ist, was fabelhaft ist“, und gab seine Einschätzung zu dem virtuellen Projekt zu Protokoll: „Nachdem ich über fünf Jahre lang mit der Technologie und dem Projekt gelebt habe, ist es so, als ob die Zukunft so aussehen würde, als ob es so kommen würde“. Und weiter: „Kopien von uns selbst, Avatare, werden auch nach unserem Tod weiterleben, und das ist der Weg der Zukunft“.

Die „ABBA Voyage“-Konzerte finden seit Mai vergangenen Jahres in der ABBA-Arena in London statt. Dabei zeigen die „ABBAtare“ jüngere Versionen der vier Band-Mitglieder und performen die beliebtesten Songs aus der langen Diskografie der schwedischen Pop-Gruppe. Das Konzept hinter diesen Shows ist auch Gegenstand einer kommenden Ausstellung im Stockholmer ABBA-Museum.