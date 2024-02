Oasis: Liam Gallagher hält Wiedervereinigung für möglich

„Ich kann es mir vorstellen“, so der Sänger – allerdings müsste Noel den ersten Schritt machen.

Liam Gallagher hat sich zu einer möglichen Wiedervereinigung von Oasis geäußert. Dabei klang der Sänger ungewohnt optimistisch.

Anruf von Noel Gallagher erwartet

Liam Gallagher gab an, auf einen ersten Schritt seines Bruders Noel Gallagher zu warten. „Er weiß, dass ich ihn nicht anrufen werde“, stellte er klar. Damit bezog er sich auch auf ein Interview, das sein Bruder im vergangenen Jahr gab. Gegenüber der „Times“ sagte dieser zum Thema einer Reunion: „Liam hat noch nicht angerufen“, hieß es da. Vollständig schloss er eine Zusammenkunft der Band jedoch nicht aus. Dabei sind die Brüder seit der Auflösung von Oasis im Jahr 2009 offiziell zerstritten.

Nun machte Liam Gallagher im Gespräch mit der Sunday Times klare Ansagen in Reaktion auf seinen Bruder. „Er ist derjenige, der die Band aufgelöst hat, also kann er auch anrufen“, fuhr der Musiker fort. „Wenn er nicht anruft, gibt es auch keine Wiedervereinigung.“ Bereits diese Worte klingen trotz Ultimatum nach mehr Bereitschaft, die Britpop-Band wieder zu beleben, als zuvor. Noch gewillter, zu Oasis zurückzukehren, wirkten seine weiteren Worte: „Um fair zu sein, kann ich mir das vorstellen. In seinem Privatleben haben sich Dinge geändert, also kann ich mir vorstellen, dass er zurückblickt und sich denkt: ‚Weißt du was? Ich war sehr gemein zu meinem kleinen Bruder. Das wäre doch der Zeitpunkt, ihm Pralinen zu schicken.‘“ Sogar eine scherzhafte Referenz an den Oasis-Song „Don’t Look Back In Anger“ (1995) baute er in die Aussage ein.

Hier direkt nochmal einen der größten Oasis-Hits hören:

Liam Gallagher: „Wenn Oasis sich wieder zusammentun würden, wäre das super“

„Ich liebe meinen Bruder, ich liebe meine Familie, und diese ganze Oasis-Scheiße war nicht nötig“, stellte Liam Gallagher fest. „Vielleicht wird mal jemand auf Tour zu gereizt. Vielleicht trinkt auch mal jemand zu viel. Aber deshalb hätten wir uns nicht gleich auflösen müssen.“ Ihm selbst zufolge hege er keinen Groll. „Wenn Oasis sich wieder zusammentun würden, wäre das super. Dann müsste ich nur 15 Lieder singen und er könnte den Rest machen. Das kann ich auf dem Kopf stehend.“

Bis dahin tut sich Liam Gallagher mit John Squire zusammen, dem ehemaligen Gitarristen von The Stone Roses. Das eponyme Kooperationsalbum der beiden, LIAM GALLAGHER JOHN SQUIRE, erscheint am 1. März. Danach gehen die beiden Musiker auf Tour. Davor veröffentlichten sowohl Liam als auch Noel Gallagher im Jahr 2023 eigene Musik. COUNCIL SKIES von Noel Gallagher’s High Flying Birds erschien im Juni, Liam Gallaghers Live-Album KNEBWORTH 22 im August.