Auf der Tournee mit John Squire wird es wohl auch keine Stone-Roses-Songs zu hören geben.

Der ehemalige Oasis-Sänger hat sich für eine Platte mit dem Ex-Stone-Roses-Gitarristen John Squire zusammengetan. Ihr Werk LIAM GALLAGHER AND JOHN SQUIRE kommt am 01. März 2024 heraus und dazu werden die beiden auch Konzerte in Großbritannien, Irland, Italien, Frankreich, Deutschland und Amerika geben. Liam Gallagher hat jetzt aber klar gemacht, dass das Publikum keine alten Lieder von ihnen zu erwarten hätte, da es sich schlichtweg „doof“ anfühlen würde, sie live zu spielen.

Zu viel Bedeutung?

In einem Interview mit „Radio X“ gab Liam Gallager die News bekannt, dass weder Oasis-Songs noch Hits der Stone Roses erwartet werden könnten. Er führte auf die Frage zu den Oldies im Gespräch aus: „Wir machen nichts davon [Tracks von Oasis und The Stone Roses]. Es wird nur dieses Album sein und vielleicht ein paar Covers, zu denen wir vielleicht kommen, aber es werden nicht unsere anderen Bands sein und so, denn das ist doof.“

Weiterhin sollte Gallagher im Interview beantworten, ob der Grund für das Fehlen der alten Hits das schale Gefühl von Karaoke sei, woraufhin er sagte: „Nein, aber diese Songs bedeuten mir einfach zu viel.“ Womit er wohl nicht die Oasis-Stücke meinte – die könnte er problemlos live singen, wenn er denn wollte. Doch seine Stone-Roses-Lieblingslieder „I Am The Resurrection“, „Waterfall“, und „Made of Stone“ könne er eben nicht auf der Bühne bringen, weil er zu viel Respekt hätte.

Die Tournee startet am 13. März im Glasgow. Hört hier in den Track „Just Another Rainbow“ rein: