Noel Gallagher’s High Flying Birds teilen Dance-Video zu „Blue Moon Rising“

Inspiration für den nächsten Clubbesuch gefällig? In dem Video zur neuen Single von Noel Gallagher’s High Flying Birds wird sich so voller Elan bewegt, dass es direkt zum Nachahmen einlädt. Da tanzt der „Unbroken“-Darsteller Jack O’Connell die Schauspielerin Gala Gordon („Bulletproof“, „Abigail Falls“) an und sie haben mal den intensivsten Augenkontakt inmitten eines halbleeren Raumes im Neonlicht und dann wieder in den dunkelroten und -blauen Fluren des Londoner Venues Scala.

Für die Visualisierung von dem 70er-Jahre beeinflussten Dance-Track „Blue Moon Rising“ haben sich Noel Gallagher und seine Band erneut mit Dan Cadan und Scully zusammengetan, die bereits den Clip zu „Wandering Star“ im November 2019 beisteuerten. Das neue Video erzählt eine Geschichte über Anziehung, Machtspiele und viel Drama im Tanz. Im Gegenschnitt zu dem Hüften schwingenden Paar ist immer wieder Gallagher selbst zu sehen. Die gesamte Szenerie könnte genauso gut einem Film von Nicolas Winding Refn entspringen.

Noel Gallagher sagt zur neuen Single: „How it manages to combine the influences of Metallica, The Jesters Of Malice, Mantovani, Robinson Crusoe as well as Bob Marley AND The Wailers is literally beyond me… oh, and it’s not about City by the way.“

Am 06. März 2020 wird die ebenfalls als BLUE MOON RISING betitelte EP erscheinen.

Das Tracklisting:

1. Blue Moon Rising

2. Wandering Star

3. Come On Outside

4. Blue Moon Rising (The Reflex Revision)

5. Blue Moon Rising (7” Mix)

BLUE MOON RISING ist der Nachfolger der im September 2019 veröffentlichten EP THIS IS THE PLACE. Die EP BLACK STAR DANCING erschien im Juni desselben Jahres.

Ganze zehn Jahre ist die Trennung von Oasis inzwischen her und dennoch fabrizieren die Gallagher-Brüder auch heute noch munter eine Schlagzeile nach der anderen.

Während Liam zuletzt bekanntgab, dass er inzwischen nicht mehr glaube, dass sein Bruder ihn tief im Innern noch liebe, hat Noel seine Aufmerksamkeit bereits auf andere Opfer und Vorhaben gerichtet. So erklärte er, er wolle eine Petition starten, damit die Foo Fighters sich trennen, und verkündete, dass er die Produktion eines Oasis-Musicals für unvermeidbar halte.