Noel Gallagher’s High Flying Birds teilen neuen Song „Wandering Star“

Noel Gallagher hier 2012 während eines Auftritts beim „Isle Of Wight Festival“ in Newport.

Noel Gallagher’s High Flying Birds haben mit „Wandering Star“ einen ersten Song aus ihrer bevorstehenden dritten EP veröffentlicht.

„Der Song wurde vergangenen November in Abbey Road geschrieben, zur gleichen Zeit als auch ‚Black Star Dancing‘ entstand“, zitiert das Musikmagazin NME das Ex-Oasis-Mastermind. „Er klingt so gut, dass man meinen könnte, 5,4 Leute hätten ihn geschrieben“, so Gallagher gewohnt selbstbewusst, bevor er hinzufügte, „es ist schon jetzt ein Live-Standard-Song, dabei haben wir ihn noch gar nicht live gespielt.“

„Wandering Star“ im Stream hören:

BLUE MOON RISING soll am 06. März 2020 erscheinen und aus fünf Tracks bestehen.

„BLUE MOON RISING“-Artwork:

„BLUE MOON RISING“-Tracklist:

Blue Moon Rising Wandering Star Come On Outside Blue Moon Rising (The Reflex Revision) Blue Moon Rising (7” Mix)

BLUE MOON RISING ist der Nachfolger der im September 2019 veröffentlichten EP THIS IS THE PLACE. Die EP BLACK STAR DANCING erschien im Juni desselben Jahres.

Ganze zehn Jahre ist die Trennung von Oasis inzwischen her und dennoch fabrizieren die Gallagher-Brüder auch heute noch munter eine Schlagzeile nach der anderen.

Während Liam zuletzt bekanntgab, dass er inzwischen nicht mehr glaube, dass sein Bruder ihn tief im Innern noch liebe, hat Noel seine Aufmerksamkeit bereits auf andere Opfer und Vorhaben gerichtet. So gab er kürzlich bekannt, er wolle eine Petition starten, damit die Foo Fighters sich trennen, und verkündete, dass er die Produktion eines Oasis-Musicals für unvermeidbar halte.