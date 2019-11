Noel Gallagher möchte im Falle einer Reunion bei The Smiths Gitarre spielen

Foto: WireImage, Javier Bragado. All rights reserved.

Noel Gallagher hier 2019 bei einem Auftritt in Madrid, Spanien.

Noel Gallagher hat in einem Interview verkündet, dass er im Falle einer The-Smiths-Reunion gerne den Part des Gitarristen bei den britischen Indierock-Ikonen übernehmen würde.

So erklärte der „Noel Gallagher’s High Flying Birds“-Frontmann in einem „Beats 1“-Interview mit Zane Lowe, dass er sich gut vorstellen könne, als Gitarrist für eine Weile in den Hintergrund zu treten. „Nicht für ‚diese Band‘“, betonte Gallagher und verwies damit auf die Oasis-Ära, während der er sich das Rampenlicht mit seinem Bruder Liam teilte.

Stattdessen habe er es auf einen Platz bei The Smiths abgesehen, wofür diese jedoch überhaupt erst einmal wieder zusammenkommen müssten. „Ich würde es lieben, wenn The Smiths sich erneut zusammenschließen würden. Aber das wird niemals passieren, höchstens in einem Paralleluniversum“, erklärte Gallagher, bevor er fortfuhr, „dort wäre ich Craig Cannon und würde zu Johnny [Marr] gehen und sagen: ‚Holt euch bloß keinen anderen Gitarristen – ich bin euer Mann.‘“

Bereits Anfang 2019 hatte Gallagher sich während eines Radiointerviews für eine Wiedervereinigung der Smiths stark gemacht. Damals erklärte er, dass er generell kein Fan von Reunions sei, für seine Lieblingsband aber definitiv eine Ausnahme machen würde: „Wenn ich für einen Tag Gott wäre… Wenn ich es vollbringen könnte und alle Mitglieder zufrieden damit wären, dann würde ich es lieben, die Smiths wieder zusammen zu sehen.“

Erst kürzlich teilten Noel Gallagher’s High Flying Birds ihre neue Single „Wandering Star.“ Der Song klinge „so gut, dass man meinen könnte, 5,4 Leute hätten ihn geschrieben“, so Gallagher in gewohnt selbstbewusster Manier.

„Wandering Star“ im Stream hören:

Die dritte EP der Band BLUE MOON RISING soll am 06. März 2020 erscheinen und aus fünf Tracks bestehen.

„BLUE MOON RISING“-Tracklist:

Blue Moon Rising Wandering Star Come On Outside Blue Moon Rising (The Reflex Revision) Blue Moon Rising (7” Mix)

BLUE MOON RISING ist der Nachfolger der im September 2019 veröffentlichten EP THIS IS THE PLACE. Die EP BLACK STAR DANCING erschien im Juni desselben Jahres.