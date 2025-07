Oasis-Bruder Paul Gallagher wegen angeblicher Vergewaltigung angeklagt

Britpop’s coming home: So war es bei Oasis in Manchester

Der Gerichtstermin ist für den 27. August angesetzt. Hier alle Hintergründe zu dem Fall.

Paul Gallagher, älterer Bruder von Noel und Liam Gallagher, muss sich wegen mehrerer schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten. Er wird unter anderem der Vergewaltigung beschuldigt.

Während Oasis aktuell mit ihrer Reunion-Tour Live ’25 unterwegs sind, rückt ein anderes Familienmitglied der Gallagher-Brüder in den Fokus der Justiz. Paul Gallagher ist in Großbritannien wegen einer Reihe schwerwiegender Sexual- und Gewaltdelikte angeklagt worden, wie die Polizei in London bestätigt.

Das sind die Anklagepunkt

Wie „BBC“ berichtet, wird dem 59-Jährigen konkret Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, vorsätzliche Strangulation, Körperverletzung und zwanghaft kontrollierendes Verhalten vorgeworfen. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen den Jahren 2022 und 2024 ereignet haben. Die Polizei teilte mit, dass eine angeblich betroffene Frau im Rahmen der Ermittlungen von speziell geschulten Beamt:innen betreut wird. Angaben zur Identität der Frau wurden nicht gemacht. Die Ermittlungen laufen bereits seit dem vergangenen Jahr.

Gerichtstermin Ende August

Paul Gallagher soll am Mittwoch, den 27. August, vor dem Westminster Magistrates Court in London erscheinen. Bislang liegt keine öffentliche Stellungnahme des Angeklagten vor. Auch Liam und Noel Gallagher haben sich zu den Vorwürfen gegen ihren Bruder nicht geäußert.

Verbindung zur Band Oasis

Paul Gallagher war nie offizielles Mitglied von Oasis, begleitete seine Brüder jedoch über viele Jahre im Hintergrund. Er arbeitete unter anderem als DJ, Fotograf und soll laut Tourprogramm als „Tour-DJ“ Teil der aktuellen Live ’25-Tour der Band sein. 1997 veröffentlichte er das Buch „Brothers: From Childhood to Oasis – The Real Story“, in dem er Einblicke in die Kindheit der Gallagher-Brüder und ihren Weg zum Ruhm gibt.

In einem Interview mit „RGM Music“ im Juni 2024 sagte er: „Ich lebe ein normales Leben, ich lebe in der unteren Mittelschicht.“ Ob er nach den Vorwürfen weiterhin Teil der laufenden Oasis-Tour sein wird, ist bislang nicht offiziell kommuniziert worden, erscheint aber unrealistisch.

Comeback nach 16 Jahren

Die aktuelle Oasis-Reunion ist die erste Tournee der Gruppe seit 16 Jahren. Sie begann Anfang Juli 2025 mit Konzerten in Cardiff und führt die Gallagher-Brüder und ihre Band nach den Londoner Shows weiter nach Edinburgh, Dublin sowie nach Nordamerika, wo Gigs in Toronto, New Jersey, Chicago, Los Angeles und Mexiko-Stadt geplant sind. Im Anschluss folgen zwei weitere Auftritte im Wembley-Stadion sowie Termine in Asien, Australien und Südamerika.