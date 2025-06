Oasis: Merch zur Reunion-Tour kommt von Amazon

So feiern Oasis 25. Jubiläum von STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS

Zur bevorstehenden Reunion-Tour von Liam und Noel Gallagher launcht Amazon eine exklusive Merchandise-Serie rund um Oasis. „Knebworth 1996“, heißt der Auftakt der neuen Kollektion – benannt nach dem Konzertwochenende der Briten 1996 im gleichnamigen englischen Dorf. Die Linie umfasst T-Shirts, Longsleeves und Sweatshirts mit klassischen Bandmotiven – kombiniert mit den Farben des Union Jack.

Von Knebworth bis Wembley

Die Designs erinnern an einen der wohl größten Momente der Bandgeschichte und setzen auf nostalgische Fan-Bindung. Weitere Kollektionen sind bereits in Planung. In den kommenden sechs Monaten sollen etwa die Nordamerika-Tour 2006, die Wembley-Konzerte der „All Around The World“-Tour von 1997 sowie Albumcover wie zu „Be Here Now“ und „Heathen Chemistry“ aufgegriffen werden.

„Vor der spektakulären Rückkehr von Oasis in diesem Sommer freuen wir uns, den Fans diese exklusive Merch-Kollektion anbieten zu können“, lässt Laura Lukanz, Head of Music Industry UK, Australien und Neuseeland bei Amazon Music via Pressemitteilung wissen. Die Stücke sollen laut Lukanz „die bedeutendsten Momente der mehr als 30-jährigen Bandgeschichte einfangen“ – und seien damit eine gute Sache für Konzertbesucher:innen und langjährige Fans gleichermaßen.

Oasis, 1991 in Manchester gegründet, starten ihre große Reunion-Tour im Juli 2025.