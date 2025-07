Oasis-Heimspiel: Liam Gallagher spricht Tram-Durchsagen in Manchester

Pünktlich zum Start der mit Spannung erwarteten Oasis-Konzerte in Manchester spricht Liam Gallagher persönlich die Durchsagen an der Tram-Haltestelle Heaton Park ein. Wer also am Wochenende mit der Metrolink zur Show fährt, wird vom Oasis-Frontmann begrüßt.

Es soll laut Lokalmedien vier verschiedene Ansagen geben, so zum Beispiel „The next stop is… Heaton Parrrk. Off you go“.

Oasis: Tram-Ansage in Manchester

Oasis spielen in ihrer Heimatstadt Manchester gleich fünf große Open-Air-Shows – am 11., 12., 16., 19. und 20. Juli vor jeweils rund 80.000 Fans. Der Tourstart in Cardiff vergangene Woche hatte bereits für Euphorie bei den Fans gesorgt.

Die personalisierten Tram-Ansagen sind Teil einer Zusammenarbeit mit dem Bee Network, dem öffentlichen Nahverkehrssystem von Greater Manchester. Bereits 2023 hatte Liam Gallagher in diesem Rahmen Durchsagen eingesprochen. Bürgermeister Andy Burnham zeigt sich begeistert: „Es ist großartig, dass Liam seine legendäre Stimme erneut dem Bee Network leiht. Ich empfehle allen, gut zuzuhören, wenn sie an der Haltestelle Heaton Park aussteigen.“

Oasis in Manchester: Wetter und Infos

Wer eines der Manchester-Konzerte besucht, kann sich auf folgende Zeiten einstellen:

Einlass: 15:00 Uhr

Cast: 18:00 Uhr

Richard Ashcroft: 19:00 Uhr

Oasis: 20:15 Uhr

Ende: 22:30 Uhr

Auch das Wetter spielt (meist) mit: Für die ersten beiden Shows am Freitag und Samstag sind sommerliche Temperaturen um 30°C und Sonnenschein angesagt. Am 16. Juli wird es etwas kühler bei etwa 22°C und gelegentlichem Regen. Am 19. Juli drohen Gewitter, doch zum Abend hin soll es aufklaren. Der Abschluss am 20. Juli findet bei angenehmen 23°C und leichter Bewölkung statt.

Oasis-Tour ist in vollem Gange

Nach dem Heimspiel geht’s für Oasis weiter nach London (sieben Nächte im Wembley-Stadion), danach folgen u. a. Edinburgh, Dublin, Nord- und Südamerika, Australien, Südkorea und Japan. Die Konzerte im Principality Stadium von Edinburgh markierten den Startschuss der Reunion-Tour. Unterstützt wurden sie dabei ebenfalls von den Supportacts Cast und Richard Ashcroft. Im Verlauf der beiden Abende spielten die Britrocker zahlreiche Hits – wie „Morning Glory“, „Don’t Look Back in Anger“ und auch „Wonderwall“. Zudem ehrten sie den kürzlich verstorbenen Liverpool-Fußballer Diogo Jota. Außerdem nahmen sie Bezug auf die Kritik an Ticketmaster wegen dynamischer Ticketpreise. Aber wer nicht dabei war, muss sich nicht grämen, denn die Band hat ganz offiziell einen Mitschnitt eines Liedes mit den Fans geteilt.