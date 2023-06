Olivia Rodrigo kündigt Single „Vampire“ an – neues Album fast fertig

Ihr neuer Track „Vampire“ soll bereits am 30. Juni erscheinen.

Mehr als zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums SOUR meldet sich Olivia Rodrigo zurück: Die 20-Jährige teilte via Instagram das Cover zu ihrer neuen Single „Vampire“, die am 30. Juni 2023 erscheinen soll. Der Song ist in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Daniel Nigro entstanden, der bereits an SOUR mitgearbeitet hatte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In der offiziellen Pressemitteilung zu dem Song heißt es: „’Vampire‘ ist der Sound einer Künstlerin, die sich fest im Griff hat, durchdrungen von einem Gefühl der Reife und einem kühnen Selbstbewusstsein… Mit ‚Vampire‘ ist sie bereit, ein aufregendes neues Kapitel zu beginnen.“

Die „Driver’s License“-Interpretin schrieb zu der Single-Ankündigung auf Social Media außerdem: „mein neuer song vampire erscheint am 30. juni! ihr könnt ihn jetzt schon vorbestellen. ich freue mich so sehr darauf ahhhhh!!!!!!!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nur drei Wochen zuvor hatte die Pop-Sängerin zudem in einem Instagram-Post angeteasert, dass ihr neues Album fast fertig sei. So schrieb die Musikerin unter einige Fotos und Videos, die den Entstehungsprozess ihres Debütalbums abbilden: „SOUR wird heute 2 Jahre alt. Keine Worte könnten jemals beschreiben, wie viel mir dieses Album bedeutet und wie wahnsinnig dankbar ich mich für jeden Segen fühle, den es in mein Leben gebracht hat. Das neue Material ist so so so so so so kurz vor der Fertigstellung, ich verspreche es.“