Mann stahl Blumen von Ozzy-Erinnerungsstätte – verhaftet!

Weil ein Fan von Ozzy Osbourne es mit der privaten Erinnerung übertrieb und Tribute-Blumen entwendete, wurde er von der Polizei festgenommen.

Ein Mann in Birmingham wollte sich nach der Beerdigung von Ozzy Osbourne offenbar eine private Erinnerung an den Tag sichern. Er stahl Blumen von einer Gedenkstätte in der Heimatstadt des Musikers. Das hat nun Folgen für den 45-Jährigen, denn er wurde anschließend verhaftet und muss sich bald vor Gericht für seine Tat verantworten.

Seit Ozzys Tod am 22. Juli haben Tausende von Fans auf die Straßen von Birmingham Blumen und andere emotionale Erinnerungen für den Black-Sabbath-Sänger niedergelegt. Ebenfalls Tausende begleiteten den Trauerzug für Osbourne am 31. Juli.

„Consequence“ berichtet, dass es sich bei dem Blumendieb um Parviz Jafari handelt und er wegen Diebstahls von Blumen vom Broad Street Memorial von der Polizei verhaftet und anschließend angeklagt wurde. Festgenommen wurde Jafari Anfang dieses Monats, am 2. August. Am 3. September ist seine Verhandlung vor Gericht angesetzt.

Was passiert mit den Fan-Erinnerungen an Ozzy Osbourne?

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die Blumen und Ehrungen, die in der Innenstadt von Birmingham für den verstorbenen Musiker niedergelegt wurden, vom Central Bid Birmingham aufbewahrt werden, um sie dann an seine Familie zu schicken.

Birmingham steht auch in diesen Tagen noch im Zeichen Ozzys. Es gibt eine Dauerausstellung der im Birmingham Museum and Art Gallery mit dem Titel „Ozzy Osbourne: Working Class Hero“. Hier gibt es unter anderem zahlreiche seiner internationalen Auszeichnungen zu sehen. Ein Biopic über das Leben des Prince Of Darkness ist auch in Arbeit.