Taylor Swift lehnte Auftritt zu König Charles‘ Krönung ab

War halt wichtiger: Am Krönungswochenende war sie mit ihrer „The Eras“-Tour in Nashville unterwegs.

Für Taylor Swift hat die „Eras“-Tour Vorrang. Dafür lehnte die 33-Jährige wohl sogar einen Auftritt beim Open-Air-Krönungskonzert zu König Charles‘ Krönung im Mai 2023 ab. Der Royals-Experte Omid Scobie berichtet in seinem neuen Buch „Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival“ (Veröffentlichung: 28. November) über die vielen Herausforderungen bei der Zusammenstellung des Line-ups für die Krönungsshow und enthüllte dabei auch die Absage von Swift.

Taylor Swift „Eras“-Tour > alles

Auch wenn Swift wohl nicht konkret in dem neu erschienenen Buch von Scobie zitiert wird, so kann man beim Übereinanderlegen der Timeline sehen, dass die Sängerin am Krönungswochenende für ihre aktuelle Tournee in Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee, unterwegs war. Doch nun bleibt natürlich die Frage offen, welche Vorbereitungen zuerst da waren – die der königlichen Zeremonie oder die Swift-Konzertplanungen? Darüber kann derzeit nur spekuliert werden, denn weder Taylor Swift noch die Royals haben sich zu genaueren Aussagen hinreißen lassen.

Royales Line-up = echte Herausforderung

Taylor Swift soll berichten zufolge nicht der einzige Star gewesen sein, die ein Konzert zur Krönung ablehnte: Auch von Elton John, den Spice Girls, Harry Styles, Ed Sheeran und Adele gab es ein „Nein“ zur Konzert-Anfrage. Laut Omid Scobie war die Zusammenstellung des Line-ups also eine echte Herausforderung.

Schließlich wurden aber doch musikalische Größen gefunden, um das Krönungswochenende mit einer Show am 07. Mai würdig abzuschließen. Bei dem Konzert in London traten Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli und Take That auf.

Erstes Krönungskonzert der Geschichte

Das Krönungskonzert vor dem Schloss Windsor war das erste dieser Art in der Geschichte Großbritanniens. Die Organisator:innen seien bemüht gewesen, Künstler:innen aus dem gesamten Commonwealth einzubeziehen. So wurde auch ein Chor aus Gruppen aus der ganzen Welt zusammengestellt, der von Steve Winwood bei der Interpretation seines Hits „Higher Love“ zu hören war. Ein Highlight des Abends sollte zudem die orchestrale Version von Katy Perrys Hit „Roar“ darstellen.

Taylor Swifts reist 2024 mit der „Eras“-Tour weiter um die Welt und macht auch Stop in Deutschland. Infos zu den Deutschland-Shows und Tickets findet ihr hier.