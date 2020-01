Pearl Jam kündigen neues Album GIGATON und weitere Tourdaten an

Foto: Getty Images, Kevin Mazur. All rights reserved.

Pearl Jam live am 4. September 2018 im Fenway Park in Boston

Jetzt ist es offiziell: Pearl Jam haben am Montag ihr neues Album angekündigt. Es heißt GIGATON, wurde von Josh Evans (statt von Brendan O’Brien) produziert und soll am 27. März 2020 erscheinen.

Die Ankündigung ihres neuen, insgesamt elften Studioalbums folgte drei Tage, nachdem Pearl Jam eine weltweite Schnitzeljagd initiierten. In verschiedenen Metropolen, darunter auch Berlin, waren Plakate platziert worden, die mithilfe von sogenannten Facebook- oder Instagram-Linsen zu Augmented-Reality-Erfahrungen wurden. Fündig gewordene Fans sahen so gigantische Gletscher, deren Eis wie Wasserfälle ins Meer stürzte. Darüber schwebten dunkle Wolken, unterlegt war die Szenerie mit einem Sound, der möglicherweise ein Snippet vom neuen Album war.

Nun wissen wir: Dieses Bild ist auch – ohne Animationen – das Artwork von Pearl Jams neuem Album. Es ist ein Foto von Paul Nicklen, trägt den Namen „Ice Waterfall“ und zeigt die norwegische Eiskappe Nordaustlandet, an der Unmengen von Schmelzwasser hinab rauscht. Der Titel GIGATON passt dazu: Eine Gigatonne ist ein Maß für die bei einer Explosion freiwerdende Energie sowie eine Maßeinheit für Massen.

So sieht Pearl Jams neues Album GIGATON aus:

Gitarrist Mike McCready sagt über GIGATON: „Die Erstellung dieses Albums war wie eine lange Reise. Emotional dunkel und manchmal verwirrend, aber auch aufregend, wie eine Roadmap zur musikalischen Erlösung.“ Mit seinen Bandmitgliedern zu arbeiten, so McCready, habe in ihm zu größerer Anerkennung der Wichtigkeit menschlicher Bindungen geführt.

Die erste Single „Dance of the Clairvoyants” soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Auf pearljam.com kann GIGATON bereits vorbestellt werden.

Pearl Jam auf Tour 2020

Im Zuge ihrer Albumankündigung haben Pearl Jam auch neue Tourdaten bekanntgegeben. 16 Konzerte werden sie in Nordamerika im März und April 2020 geben, bevor sie im Sommer nach Europa kommen. Diese Daten wiederum waren schon bekannt, darunter auch die zwei Konzerte in Deutschland.

Pearl Jams aktuelles, zehntes Album LIGHTNING BOLT erschien 2013. Dass die Grungerockband um Eddie Vedder an dessen Nachfolger arbeitet, gab sie schon vor zwei Jahren bekannt, unter anderem wegen Tourplänen und anderer Projekte mussten die Studioaufnahmen aber verschoben werden.

Pearl Jam brachten im Mai 2018 ihre neue Single „Can’t Deny Me“ heraus, im Sommer desselben Jahres traten sie unter anderem in der Berliner Waldbühne auf. 2019 traten sie als internationale Botschafter des Record Store Day in Erscheinung. Im Sommer 2020 kommen Pearl Jam erneut auf Europatour und spielen in diesem Rahmen auch zwei (längst ausverkaufte) Deutschlandkonzerte – diesmal auch mit weiteren neuen Songs.

Pearl Jam auf Deutschland-Tour 2020 – die Termine:

23.06.2020 Frankfurt – Festhalle

25.06.2020 Berlin – Waldbühne

Pearl Jam auf Europa-Tour 2020 – die weiteren Termine:

27.06.2020 – Stockholm, Schweden (Lollapalooza)

29.06.2020 – Kopenhagen, Dänemark (Royal Arena)

02.07.2020 – Werchter, Belgien (Rock Werchter Festival)

05.07.2020 – Imola, Italien (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

07.07.2020 – Wien, Österreich (Wiener Stadthalle)

10.07.2020 – London, Großbritannien (Hyde Park)

13.07.2020 – Krakau, Polen (Tauron Arena)

15.07.2020 – Budapest, Ungarn (Budapest Arena)

17.07.2020 – Zürich, Schweiz (Hallenstadion)

19.07.2020 – Paris, Frankreich (Lollapalooza)

22.07.2020 – Amsterdam, Holland (Ziggo Dome)