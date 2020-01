Pearl Jam kündigen offenbar ihr neues Album an

Pearl Jam live am 4. September 2018 im Fenway Park in Boston

Was lange währt: Pearl Jam kündigen möglicherweise bald offiziell ihr neues Album an. Auf Instagram und Facebook posteten sie am Freitag ein Bild, auf dem in einer seismographischen Aufzeichnungen ähnelnden roten Schrift ihr Bandname vor blauem Hintergrund geschrieben steht. Eine Bildunterschrift lieferten Pearl Jam nicht mit, die spekulierenden Fans sind sich bisher aber relativ einig: Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Pearl Jam mit diesen Postings erste Teaser zur Ankündigung eines neuen Albums verbreiten – und dass jenes Bild womöglich gar das Cover sein könnte.

Pearl Jams aktuelles, zehntes Album LIGHTNING BOLT erschien 2013. Dass die Grungerockband um Eddie Vedder an dessen Nachfolger arbeitet, gab sie schon vor zwei Jahren bekannt, unter anderem wegen Tourplänen und anderer Projekte mussten die Studioaufnahmen aber verschoben werden.

Pearl Jam brachten im Mai 2018 ihre neue Single „Can’t Deny Me“ heraus, im Sommer desselben Jahres traten sie unter anderem in der Berliner Waldbühne auf. 2019 traten sie als internationale Botschafter des Record Store Day in Erscheinung. Im Sommer 2020 kommen Pearl Jam erneut auf Europatour und spielen in diesem Rahmen auch zwei (längst ausverkaufte) Deutschlandkonzerte – diesmal wahrscheinlich auch mit weiteren neuen Songs.

Pearl Jam auf Deutschland-Tour 2020 – die Termine:

23.06.2020 Frankfurt – Festhalle

25.06.2020 Berlin – Waldbühne

Pearl Jam auf Europa-Tour 2020 – die weiteren Termine: