Perfume Genius Set My Heart On Fire Immediately

Ocean Vuong, Autor des fabelhaften Romans „Auf Erden sind wir kurz grandios“ und Shooting-Star der Literaturszene, beschreibt in einem kurzen Essay zu diesem Album die Musik von Mike Hadreas als ein „weather of feeling and thinking“. Das klingt beim ersten Lesen ein bisschen gewollt feuilletonistisch, doch dann läuft SET MY HEART ON FIRE IMMEDIATELY, und die Metapher geht einem nicht mehr aus dem Kopf.

Eine Großwetterlage ist ja eine sehr komplexe Anordnung, da gibt es Hochs und Tiefs (die sogar Namen tragen), mal sinkt der Druck, mal steigt er, Ströme schaufeln die Luft aus den entferntesten Ecken ins Land, es fliegen die Pollen und blühen die Gräser, mal stürmt es, mal regt sich gar nichts. Und am Himmel türmen sich die Wolkenberge.

Für sein Projekt Perfume Genius übersetzt Mike Hadreas diese Sprache der Meteorologen ins Sinnliche, Körperliche, Sexuelle. Es entstehen Songs, die wie Wetterphänomene funktionieren: „Jason“ erinnert in seiner Frische an Hadreas’ frühen Meistersong „Mr. Peterson“, an die Entdeckung der Queerness, hier verpackt als ein Barock-Popsong aus den 60er-Jahren.

Bei „Without You“ weht vom Meer her ein warmer Wind, der zwingende Elektro-Pop „Your Body Changes Every­thing“ führt in die schwüle Stadt, wo man sich spät in der Nacht „On The Floor“ wiederfindet, Mike Hadreas dachte hier beim Songwriting und Arrangieren an Cindy Lauper. Dass Perfume Genius auch im 80s-Bubblegum-Sound besteht, zeigt: Dieses Projekt ist absolut wetterfest.

Dass sich der große Schmerzensmann Mike ­Hadreas mit dem Erwachsenwerden herumschlägt, tut seinem Kammerpop gut.

