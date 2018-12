Pitchfork hat gewählt: Mitskis ‚BE THE COWBOY‘ ist das Album des Jahres

Das Jahresende 2018 meint es gut mit Mitski: Nachdem das Musikportal Consequence Of Sound ihr aktuelles Album BE THE COWBOY für das beste des Jahres hielt und sie in der Kategorie „Best Packaging“ ihre erste Grammy-Nominierung erhielt, zieht jetzt auch Pitchfork, die Online-Bibel des Musik-Hipsters, nach und stellt ihre Platte an die Spitze der Jahrescharts. Auch interessant ‚Consequence Of Sound‘: Mitskis ‚BE THE COWBOY‘ ist das Album des Jahres 2018

Hinter BE THE COWBOY reihen sich auf Platz 2 Kacey Musgraves mit GOLDEN HOUR und der gebürtige Flensburger DJ Koze mit KNOCK KNOCK auf Platz 3 ein. Auf den weiteren Plätzen folgen übrigens mit Robyn und Snail Mail zwei weibliche Acts, die einmal mehr beweisen, wie weiblich die Popmusik ist und dass die Diskussion um die Unterrepräsentierung weiblicher Acts auf (deutschen) Festivals notwendig ist. Auch interessant Hurricane und Southside: FKP Scorpio reagiert mit Statement auf Gender-Inequality-Vorwürfe

Die komplette Top-50-Liste Pitchforks findet ihr auf der Website des Portals. Auch interessant Grammy Awards 2019: Die Nominierungen sind da

Seit dem 13. Dezember ist auch die neue Ausgabe des Musikexpress samt großen Jahresrückblick erhältlich. Prunkstück wie jedes Jahr: Die 50 Platten des Jahres, gewählt von Redaktion und Autoren des ME.

Was ME-Chefredakteur Albert Koch für die besten Alben des Jahres 2018 hält, könnt ihr hier nachschauen: