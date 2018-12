Vom 13. Dezember an ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von ME-Chefredakteur Albert Koch

1. Autechre – NTS SESSIONS

3. Hilary Woods – COLT

4. Kate NV – Для = FOR

6. Steve Reich – PULSE/QUARTET

8. Christina Vantzou – No. 4

10. Proc Fiskal – INSULA

11. James „Creole“ Thomas – OMAS SEXTET

12. Eve Essex – HERE APPEAR

13. Lotic – POWER

14. Lucrecia Dalt – ANTICLINES

15. Oliver Coates – SHELLEY’S ON ZENN-LA

16. Gazelle Twin – PASTORAL

17. Grouper – GRID OF POINTS

18. Heather Leigh – THRONE

19. Jasmine Guffond – DEGRADATION LOOPS

20. Jessica Risker – I SEE YOU AMONG THE STARS

