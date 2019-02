Podcast: Das Berliner DJ-Duo Modeselektor über Herzensplatten

Modeselektor hinter den Kulissen: Sebastian Szary (l.) und Gernot Bronsert (r.) mit „Music Sounds Better With ME“-Moderatorin Laura Aha (m.) im Monkeytown-Office



Zwischen 5000 und 6000 Platten hat Gernot Bronsert in seiner fast 30-jährigen Liebesbeziehung zur elektronischen Musik angesammelt. Damit besitzt er sogar ein paar mehr als sein Kollege Sebastian Szary, mit dem er als DJ- und Produzenten-Duo Modeselektor seit 1996 unterwegs ist. Für die Musikexpress-Kategorie „Mein Plattenschrank“ haben Modeselektor über die Platten gesprochen, die ihnen besonders ans Herz gewachsen sind. Im Podcast „Music Sounds Better With ME“ sprechen Laura Aha und Jördis Hagemeier daher über Fan-Momente, Champagner-Duschen und Butt-Slap-Samples.

Außerdem diskutieren sie, warum Bilderbuch für ihren genialen PR-Streich zum Song „Europa 22“ definitiv keinen Hass verdient haben, Ryan Adams für seinen manipulativen Machtmissbrauch dafür aber umso mehr.

