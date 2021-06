Pop-Kultur Festival 2021: Das komplette Line-up steht fest

Das jährlich vom Musicboard Berlin ausgerichtete Pop-Kultur Festival wird, nach einer virtuellen Ausgabe 2020, dieses Jahr wieder regulär stattfinden. Vom 25. bis 28. August 2021 wird die Berliner Kulturbrauerei zur Bühne für mehr als 100 Programmpunkte. Neben Konzerten, Lesungen, Filmen und Talks werden dieses Jahr auch sogenannte „Digital Works“ angeboten. Wir geben einen Überblick über das umfangreiche Line-up.

Von Klangexperimenten bis Hip-Hop mit Aussage

Auch dieses Jahr wartet das Pop-Kultur Festival mit gewohnt vielfältigen musikalischen Acts auf. Newcomerin Layla, die gerade dabei ist, deutschen Hip-Hop-Sound neu zu erfinden, ist ebenso vertreten wie das polnische Experimental-Kollektiv Księżyc. Zu weiteren bekannten Gesichtern zählen Indie-Popper und Podcaster Drangsal, Schauspieler und Musiker Alexander Scheer („Gundermann“, „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“) und Trap-King Serious Klein.

Reden über die großen Themen

Neben den vielen künstlerischen Programmpunkten sollen in der Kulturbrauerei auch die großen zeitgenössischen Fragen der Pop-Kultur behandelt werden. Produzent Ahzumjot und Rapperin Ebow sprechen über die Popularisierung der Politik und die Politisierung des Pop. Im Talk „Music & Migration“ diskutieren Musikerin Dounia Hagenauer, Tänzerin Jumoke Adeyanju und Komponistin Natalie Greffel darüber, welchen Einfluss Bürokratie, Grenzen und Migration auf People of Color in der Kulturwelt haben.

Digitale Überbleibsel pandemischer Zeiten

Neu sind dieses Jahr die „Digital Works“ – internationale Festivalbeiträge, die im Vorfeld aufgezeichnet wurden. So gibt es gleich drei kanadische Acts, die im August in der Kulturbrauerei für virtuelles Entertainment sorgen werden.

Die Teilnahme am Festival ist komplett kostenfrei. Weitere Infos gibt es hier.