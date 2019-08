Liam Gallagher hat ein ungewohnt persönliches Video zu seinem neuen Song „One Of Us“ veröffentlicht. Darin streift der ehemalige Oasis-Sänger durch ein mit privaten Kinderbildern gespicktes Feld und sinniert über die Trennung der Band, sowie über die Bedeutung von Familie und Zugehörigkeit.

Produziert wurde das Video von Steve Knight und Anthony Byrne, die zuletzt für die demnächst erscheinende fünfte Staffel von „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ verantwortlich waren.

Gallaghers zweites Soloalbum WHY ME? WHY NOT wird am 20. September erscheinen. „One Of Us“ ist nach „Once“, „Shockwave“ und „The River“ bereits die vierte Singleauskopplung aus dem bevorstehenden Album.

Um das neue Album vorzustellen, wird der Sänger für einige Konzerte auch bei uns in Deutschland vorbeischauen.

Liam Gallagher live 2020 — hier sind die Deutschlandtermine:

5. Februar 2020 – Hamburg, Sporthalle

10. Februar 2020 – Köln, Palladium

11. Februar 2020– Berlin, Tempodrom

12. Februar 2020 – München, Tonhalle

Tickets gibt es online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Seit dem o7. Juni können sich britische Fans außerdem die Dokumentation über das Leben des Musikers „Liam Gallagher: As It Was“ im Kino ansehen. Einen deutschen Starttermin gibt es bislang nicht.

Gallaghers Debütalbum AS YOU WERE erklomm 2017 zwar die Spitze der britischen Charts, erhielt in unserer Kritik von Musikexpress-Autor Stephan Rehm Rozanes jedoch nur drei Sterne. Es bleibt also zu hoffen, dass WHY ME? WHY NOT. diesmal weniger „ferngesteuert“, dafür aber mit der gleichen „engelsgleichen Stimme“ daherkommt, die der Sänger für sein Erstlingswerk glücklicherweise wieder zurückerlangt hatte.