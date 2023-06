„Asteroid City“: Jarvis Cocker & Seu Jorge veröffentlichen Song zu Wes-Anderson-Film

Den gemeinsamen Track „Dear Alien (Who Art in Heaven)“ gibt es hier zu hören.

Für seinen aktuellen Kinofilm „Asteroid City“ konnte Regisseur Wes Anderson nicht nur namenhafte Schauspieler:innen, sondern auch bekannte Musiker:innen gewinnen. So steuerten Pulp-Mastermind Jarvis Cocker und der Samba-Sänger Seu Jorge gemeinsam den Song „Dear Alien (Who Art in Heaven)“ zum Soundtrack bei, den es jetzt auch schon mal außerhalb des Kinosaals im Internet zu hören gibt.

Jarvis Cocker & Seu Jorge – „Dear Alien (Who Art in Heaven)“:

In „Asteroid City“ erzählt Wes Anderson die Geschichte einer fiktiven Wüstenstadt in den USA, in der verschiedene Reisende nach einem unheimlichen Erlebnis feststecken. Auf der Leinwand vertreten sind dabei unter anderem: Scarlett Johansson, Margot Robbie und Tom Hanks. Auch Jarvis Cocker und Seu Jorge gibt es in kleineren Rollen, als Mitglieder einer Cowboy-Country-Band, zu sehen.

Seu Jorge spielte schon in Wes Andersons „Die Tiefseetaucher“ mit, während Jarvis Cocker Figuren in „Fantastic Mr. Fox“ und „The French Dispatch“ seine Stimme lieh. Gemeinsam geben sie in „Asteroid City“ den Country-Pop-Song „Dear Alien (Who Art in Heaven)“ zum besten, der mit seiner eigentümlichen Art perfekt zu Andersons Filmstil passt. Der Regisseur schrieb auch zusammen mit dem britischen Sänger Richard Hawley und Cocker den Beitrag zum Soundtrack. Letzterer steuerte weiterhin den Song „You Can’t Wake Up If You Don’t Fall Asleep“ bei.

Der Soundtrack zu „Asteroid City“, den der zweifache Oscar-Gewinner Alexendre Desplat komponierte, ist ab dem 23. Juni erhältlich. Der Film selbst läuft seit dem 15. Juni in den deutschen Kinos. Jarvis Cocker hingegen ist derweil mit Pulp auf großer Reunion-Tour.