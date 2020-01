Foto: Getty Images, Daniel Vorley. All rights reserved.

Mike Patton wird mit Faith No More beim Roskilde Festival 2020 auftreten.

Im Festivalsommer ist das Roskilde auf der dänischen Insel Seeland ein Garant für große Namen, große Shows, große Diversität. In diesem Jahr wird das Open Air 50 und hat zu diesem Anlass vor, noch mal eine Schippe draufzulegen. Unter den frisch angekündigten Acts, die vom 17. Juni bis 4. Juli 2020 dort auftreten werden, sind Faith No More, FKA Twigs, Anderson .Paak und auch Angel Olsen.

So werden die 90er-Jahre-Rocker Faith No More zeigen, wie sie ihren Sound und ihre exaltierten Liveshows ins Jahr 2020 katapultieren können. FKA Twigs erweitert ihr Avant-Pop-Album MAGDALENE für die Bühne, Angel Olsen wird verdeutlichen können, dass sie die aktuelle Indie-Queen ist, und Anderson .Paak teilt seinen HipHop-Soul-Jazz-Mix mit den Besuchern.

In der ersten bekannt gemachten Bandwelle wurden bereits die Dimensionen des Festivals klar. Denn als Headliner wurden unter anderem Taylor Swift, Thom Yorke, TLC und Tyler, The Creator angesagt.

Alle Acts im Überblick:

Faith No More

FKA Twigs

Anderson .Paak & The Free Nationals

Angel Olsen

Fatoumata Diawara feat. Angélique Kidjo & Mayra Andrade

Kacey Musgraves

Young Thug

Alex Cameron

Anna Meredith

Chancha Via Circuito

Deftones

Girl In Red

Heathe

High On Fire

Hugo Helmig

Lous and The Yakuza

lydmor x corpus

MC Yallah & Debmaster + MCZO & Duke

Mura Masa

Nyredolk

OOIOO

ORM

Pusha-T

Sampa The Great

SAVEUS

Special Request

Squid

Taylor Swift

Thom Yorke Tomorrow’S Modern Boxes

TLC

Tyler, The Creator

Tyler Childers

The Whitest Boy Alive

Whitney

Youth Code

Tickets für das Roskilde Festival gibt es hier zu kaufen. Wer dabei sein will, sollte sich schnell Karten sichern, denn die Tickets verkaufen sich aktuell rasant.