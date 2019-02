Record Store Day 2019: Die Liste aller exklusiven Veröffentlichungen im Überblick

Jetzt ist sie da, die Liste aller Schallplatten, die am Record Store Day 2019 exklusiv veröffentlicht werden. Schon wegen ihrer schieren Länge wollten wir eigentlich auf Namedropping verzichten. Weil es ganz ohne aber eben doch nicht geht: Euch erwarten Releases von z.B. Elvis Presley „Made in Germany – Private Recordings“), Jeff Buckley („In Transition“), Sam Fender, Greta Van Fleet, Anderson .Paak, Editors, Aretha Franklin, Olafur Arnalds, Gisbert zu Knyphausen, Ace Of Base (!), Bad Religion, David Bowie feat. Marlene Dietrich, Teenage Fanclub, U2, Idles, Janis Joplin und so weiter und so fort. Oh, und von Pearl Jam („Live At Easy Street“, 2005), die dieses Jahr als internationale Botschafter des Record Store Day agieren.

>>> hier ist die komplette Liste

In der elften Runde der Veranstaltung beerben Pearl Jam somit St. Vincent, Metallica, Dave Grohl, Run The Jewels und Jack White, die den Posten in den vorherigen Jahren innehatten. Mike McCready, Gitarrist und Gründungsmitglied der Rockband aus Seattle, ließ sich mit folgenden Worten zitieren: „Independent record stores are hugely important to me, and have been ever since I was 12 years-old. […] Support every independent record store that you can. They’re really a good part of society. […] Come out on Record Store Day, but also make it Record Store Year.“

Pearl Jam brachten im Mai 2018 ihre neue Single „Can’t Deny Me“ heraus, im Sommer traten sie unter anderem in der Berliner Waldbühne auf. Ein neues Album von Eddie Vedder und Co. lässt weiter auf sich warten, das aktuelle Album LIGHTNING BOLT erschien 2013.

Der diesjährige Record Store Day, für den Plattenläden jedes Jahr weltweit besondere Events organisieren und bei dem Musikliebhaber exklusive Veröffentlichungen erstehen können, findet am 13. April 2019 statt.

Alle teilnehmenden Plattenläden findet Ihr unter diesem Link. Hier wiederum findet Ihr, ganz unabhängig vom Record Store Day, eine Übersicht von Plattenläden in Deutschland.