„Everybody Here Hates You“: Courtney Barnett stellt neuen Song zum Record Store Day 2019 vor

Am 14. April erscheint die neue Single der australischen Sängerin Courtney Barnett. „Everybody Here Hates You“ handelt von Depression und Selbstzweifeln. Der Song, den sie am Sonntag beim australischen Radiosender „Triple J“ zum ersten Mal präsentierte, ist eine ironische Antwort auf Jeff Buckleys „Everybody Here Wants You“.

Courtney Barnett sagt über den Songtext:

„Like when you think a haircut will help you, or a clean meal will cleanse you, ya know, as if all these things will make you feel better, but really nothing is gonna to fix you. So you kind of have to tell everyone that it’s all okay so they don’t worry. But it’s also tongue in cheek. If my friend said to me, ‘I think everybody here hates me.’ I would say, ‘Nah, it’s only in your head, and everyone’s just thinking the same thing. Everyone’s too busy thinking about themselves to worry about what you or I are doing.’”

„Das ist wie wenn man denkt, dass ein neuer Haarschnitt oder eine Ernährungsumstellung einen glücklich machen. Aber in Wahrheit wird das nicht wirklich helfen. Darum fängt man dann an allen zu sagen, dass alles okay ist, damit sie sich keine Sorgen machen. Der Song ist aber nicht total ernst gemeint: Wenn ein Freund zu mir sagen würde ‚Ich denke, dass mich hier alle hassen’, würde ich sagen ‚Nee, das ist bloß in deinem Kopf und alle anderen haben dieselben Gedanken. Alle sind zu sehr damit beschäftigt über sich selbst nachzudenken, als sich über dich oder mich aufzuregen’“.

„Everbody Here Hates You“ soll als A-Seite auf einer neuen 7-Inch erscheinen, die Courtney Barnett am Record Store Day 2019 veröffentlicht. Auf der B-Seite wird ihr bereits veröffentlichter Song „Small Talk“ zu hören sein.

Hört Courtney Barnetts „Everbody Here Hates You“ hier im Stream:

Courtney Barnett, Singer-Songwriterin aus Melbourne, feierte bereits mit ihrem preisgekrönten Debütalbum „Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit“ (2015) große Erfolge. Ihr aktuelles Album „Tell Me How You Really Feel“ erschien im Mai 2018.

Diesen Sommer tourt sie um die Welt, spielt unter anderem bei Woodstock 50 und wird schließlich beim Lollapalooza 2019 am 07. September in Berlin zu sehen und zu hören sein.