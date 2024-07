REMA veröffentlicht überraschend sein zweites Album HEIS

Zwei Jahre nach seinem Hit „Calm Down“ kommt nun die zweite Afrobeat-LP des Nigerianers.

REMA gilt nicht nur als erfolgreichster nigerianischer, sondern auch als einer der bekanntesten afrikanischen Musiker, was er unter anderem auch seinem Song „Calm Down“ (2022) zu verdanken hat. Der Hit positionierte sich insgesamt 57 Wochen in den US-amerikanischen „Billboard Hot 100“-Charts und führte zu einer Remix-Version mit US-Sängerin und Schauspielen Selena Gomez.

Mit über einer Milliarde Klicks gilt der Song als meistgestreamte Afrobeat-Song auf Spotify. Nun veröffentlicht der 24-Jährige sein zweites Album HEIS.

Überraschende Ankündigung

Nachdem 2022 REMAs Debütalbum RAVE & ROSES samt „Calm Down“ erschien, kündigte der Sänger und Rapper am Montag seine zweite Platte HEIS auf seinen Social-Media-Accounts an. Auch wenn er bereits die zwei Single-Auskopplungen „BENIN BOYS“ ft. Shallipopi und „HEHEHE“ vorwegschickte, kam die Albumankündigung nur vier Tage vor der Veröffentlichung überraschend.

Mit den elf Songs unterstreicht REMA sein eigens kreiertes Genre „Afrorave“, in dem Afrobeats auf Ravemusik stoßen. Auch die Inhalte der Songs besitzen eine persönliche Ebene, in denen er unter anderem seine Erfahrungen und Spekulationen über ihn wie in „HEHEHE“ thematisiert. Insgesamt sind auf der Platte nur zwei Gastbeiträge von den beiden nigerianischen Musikern Shallipop und ODUMODUBLVCK vertreten.

Hier zum Stream von HEIS:

REMA antwortet auf Gerücht über Dämonismus

Zuletzt veröffentlichte REMA am Sonntag (7. Juli) einen zweiten Vorgeschmack auf die kommende LP mit seiner Single „HEHEHE“. Aufgewachsen in Nigeria in einem gläubigen Umfeld, wo er durch den Kirchenchor zum Singen kam, versucht der Sänger immer wieder seiner Wurzeln durch seine Musik oder der Bühnenshow während seinen Konzerten mithilfe verschiedenen Symboliken zu repräsentieren. Auf die Kritik, das die Optik eher düster wirke und er wie einer der Illuminati erscheine, antwortet er in „HEHEHE“ mit „Monday morning, talking about me while I’m making money“.

Auch in Deutschland erreichte REMA seine ersten Erfolge. So positionierte sich seine Single „Calm Down“ für 65 Wochen in den deutschen Charts, kletterte bis Platz 15. Zwar spielte er während seiner Tour Ende Juni nur ein Konzert in Deutschland, doch der Gig in Düsseldorf war komplett ausverkauft.