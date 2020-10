Beabadoobee Fake It Flowers

Aus der One-to-watch-Class 2019 direkt ins TikTok-Wonderland 2020: die Britin Bea Kristi ging mit einem Fan-Video viral und kitzelte im „Coffee“-Sample Powfus Worte aus dem „Deathbed“ an die Spitzenplätze der Streaming-Charts. Oder besser: in die Kopfkissen der New Romantics, namentlich der Generation Z. Das wäre so die Kurzform dieser Erfolgsgeschichte, sie darf jetzt ihren Nachhaltigkeitserweis über ein komplettes Album bringen.

Ohne Partner, ohne Powfu im Laken; dass hier die Boy-meets-girl-Komponente in Gesang und Rap fehlt, ist nämlich ausgesprochen schade. Die 20-jährige Sängerin streunt in den zwölf Songs durch die Musik ihrer Indie-Rock-Vorfahren aus den 80ern und 90ern, und das ist ein nicht so dankbares Unterfangen. Sie löst das auf diesem Debüt mit einem grundsoliden DIY-Rocksound, in den das Barmen und Wüten, das Sinnieren und Stimmungen- Einfangen in ihrer Stimme kompetent eingewirkt ist.

Wenn man diesen Betrachtungen aber nicht folgen mag, bleibt FAKE IT FLOWERS so etwas wie die Kopie einer Kopie eines Lush-Albums, schon etwas verblasst und damit dann doch wieder schillernd? Ein Poesiealbum für die häufigsten Fragen der Teenage-Community: „How Was Your Day?“.

