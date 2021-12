Bill Callahan & Bonnie ‚Prince‘ Billy Blind Date Party

Die BLIND DATE PARTY lief wie folgt ab: Bill Callahan und Will Oldham suchten sich einen Song aus, den beide lieben, suchten sich eine(n) Kolleg*in aus, die beide mögen, und nahmen diesen Song dann zu dritt auf. Stück für Stück wurden die Ergebnisse im Verlauf des vergangenen Winters online gestellt, nun gibt es die Songs gesammelt auf einem Album. Das erste Stück der Serie eröffnet auch die Sammlung: „The Blackness Of The Night“, eine Hymne auf die Isolation mit der zentralen Zeile „I’m alone and there is no one by my side“, geschrieben von Cat Stevens – und in der Version von Callahan, Oldham und der Experimental-Musikerin Azita Youssefi hoffnungsvoller, als man denkt.

Die Auswahl der folgenden Songs pendelt zwischen zu erwartenden Gospel’n’Country-Interpretationen bis hin zu Überraschungen wie Billie Eilishs „Wish You Were Gay“, bei dem Sean O’Hagan von den High Llamas Unterstützung leistet und das Stück abenteuerlustig in eine Weird-Electronica-Richtung dreht. Großartig auch die Holzinstrumemt- Version des Luxus- Pop-Klassikers „Deacon Blues“ von Steely Dan oder die Interpretation der Robert-Wyatt-Großtat „Sea Song“, den die beiden mit Hilfe des Rock-Avantgardisten Mick Turner als leiernde Ballade aus der Welt der Unterwasserpiraten inszenieren.

Der Höhepunkt aber ist ein Cover, an dem fast die gesamte Community um das Label Drag City beteiligt war: „The Wild Kindness“ ist eines der vielen zu Herzen gehenden Lieder von David Berman (Silver Jews und Purple Mountains), der sich im August 2019 das Leben genommen hatte. Cassie Berman, seine ehemalige Frau und Silver-Jews-Mitmusikerin, singt: „I’m gonna shine out in the wild kindness.“

