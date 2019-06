Diverse 10 Years Of Monkeytown

Als Modeselektor 2009 ihr mit dieser Compilation bejubeltes Label gründeten, wandelte sich gerade der Sound der Hauptstadt. Die gebrochenen Beats der britischen Post-Dubstep- und Bass-Pioniere kamen in Form des Berghain-Residents Scuba in die Clubs und somit auf die Plattenteller der Stadt, der Minimal-Hype wich dunkleren und in höherem Tempo gedachten Breaks und Beats.

Und Monkeytown nahm diese Bewegung ganz natürlich auf, so wie es auch Modeselektor in ihrer Musik immer wieder gelang, aktuellen Strömungen Raum zu geben, um diese weiterzuentwickeln. 2019 mag sich die Uhr in mancher Sound-Hinsicht zwar wieder zurückgedreht haben, das aber gilt nicht für Monkeytown.

Typisch für diese Art von Sampler ist die Absicht, das Label mit alten Weggefährten und neuen Talenten zusammenzuführen und auf die Zukunft vorzubereiten. Bei dem Oldskool-Rave-Wummerer von Renè Pawlowitz aka Shed ist nicht weniger als stilsicherer Breakbeat-Irrsinn zu erwarten, Dark Sky erinnern mit ihrem kleinen Dubstep-Gespenst an das einst so glorreiche Genre, Robot Koch wandert zwischen crispen Beats und Ambient umher und Label-Newcomer Catnapp schnappt sich Otto von Schirach für einen bratzigen Electro-Rap.

Das beste Geburtstagsgeschenk liefern aber Mouse On Mars, die mit ihrem Track „Krautzig“ in einen digitalen Dschungel wandern und die Tiere an die Instrumente lassen. Happy Birthday.

Zum Glück nicht so retro wie befürchtet: Modeselektor liefern sperrigen Peaktime-Techno. What else?

