Haiyti Influencer

Ist der Albumtitel INFLUENCER nicht ein bisschen lame für eine Rapperin vom Format einer Ronja Zschoche alias Haiyti? Ja, klar, passt aber – weil sie die Influencerin ist hierzulande: Die Jujus und Loredanas und wie sie alle heißen wollen klingen wie Haiyti aus (früher) Hamburg-Langenhorn – und schaffen es doch nicht. Dafür landen die Epigoninnen eher im Formatradio und in den Charts, also höchste Zeit für Haiytis „Comeback“, Name des ersten Tracks, was ziemlich crazy ist, weil im Juli SUI SUI rauskam, ihr erstes Album für Warner.

Seit gut fünf Jahren haut Haiyti im Stakkato-Rhythmus Tracks und Kollabos raus, immer auf dem schmalen Grat zwischen Angriff und Burn-out balancierend. In Haiytis Hand glänzt die Glock in Weiß, die Uhr ist von Cartier und natürlich trägt sie Fiorucci, Fendi, Gucci und hängt mit den Bad Boys ab. Der Deutschrap-Kosmos hat feste Regeln und vielleicht klingt Haiyti deshalb oft so erschöpft und depressiv: „Ich bin lost und cry“, rappt sie; von den Perlenketten, die sie ins Aquarium entsorgt, und vom Fame, den sie nicht verdient.

Im eng gesteckten Genre hat Haiyti ihre eigene Welt gebaut aus wiederkehrenden Motiven, supergetuneter Voice und Trademark Lauten, die wie angewidertes Husten klingen („Burr“), und mit denen sie die HipHop-Requisiten zugleich affirmiert und rauskotzt. Haiyti zitiert Rio Reiser, Tokio Hotel und F. Scott Fitzgerald und verkündet, „Rap ist nur Promo“ („Holt mich raus“) – eine echte Influencerin.

Trap-Queen Haiyti umarmt den Pop und starrt in den Abgrund der Finsternis.

Ob man sie schlau oder schlimm findet: Deutschlands finest Trap-Schreihals eignet sich die Sprache an wie keine sonst.

Zack, bumm, „uaagh“: Die Hamburgerin knallt uns übersteuer­ten Gangster-Pop vor den Latz. Verstehen muss man’s nicht.

„Sie sagen: „Der Weg ist das Ziel“, doch ich frag' mich, wann komm' ich an?“ Haiyti rappt in ihrem neuen Song „Zu Real“ über die Schattenseiten des Rockstar-Lebens. Ihr Album INFLUENCER erscheint am 4. Dezember 2020.