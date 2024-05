Die seidigste Stimme dieser Welt sucht zwischen Folk und Twee-Pop neue Auswege aus der Krise.

Es dürften die wohl am zärtlichsten geäußerten Beschimpfungen der jüngeren Musikgeschichte sein, die Isobel Campbell hier gleich am Anfang als Refrain hören lässt. „Everything falls apart / You son of a bitch / Quit stepping on my heart / You son of a bitch“, haucht sie im ebenso süß wie luftig kreiselnden „Everything Falls Apart“, und damit ist schon einiges davon erzählt, worum es auf diesem herrlich wohltemperierten Album geht.

Campbell spiegelt auf BOW TO LOVE vermehrt globale Krisenstimmungen im Persönlichen, sieht die Welt am Scheideweg, „at the end of the road“, wie es zum ätherischen Folk von „Saturdays Son“ heißt – und begegnet all dem mit überbordender musikalischer Schönheit im Zeichen der Liebe. „It’s nothing wrong / Carry on / Sing my song“, fordert sie uns im sanft getupften „Keep Calm Carry On“ auf.

Und wer möchte da nicht Folge leisten, nachdem sie einen zu diesem Zeitpunkt längst in einen Kokon eingesponnen hat, dessen filigrane Fäden mal aus Streicherwogen und Kontrabassschwingungen im Geiste Nick Drakes („Do Or Die“), mal aus zuckerwattiger Twee-Pop-Psychedelik („4316“), mal aus beglückend harmonischen Entschleunigungszaubereien („­Dopamine“) bestehen. Gegen Ende dann tatsächlich noch das Mantra des absoluten inneren Friedens als Song („Om Shanti Om“) und zum Finale ein hauchzartes Dire-Straits-Cover, dessen titelinhärente Frage man sich nach dem Genuss dieser dreizehn Stücke durchaus stellen darf: „Why Worry“.

