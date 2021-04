Remember Sports Like a Stone

Seit Anfang der 10er-Jahre sind Philadelphia und Umgebung eine Brutstätte für viele Bands, die unter dem Radar der großen Musik Postillen eine Mischung aus 90er-Jahre-Indie-Rock, Proto-Pop-Punk, Folk und Classic Rock, sowie dem sogenannten Midwestern Emo der frühen Nullerjahre (z.B. American Football) anrühren. Das Quartett Remember Sports ist nach Anfängen in Ohio ebenfalls nach Philadelphia umgezogen und veröffentlicht nun sein viertes und bisher stärkstes Album.

Sängerin Carmen Perry hat eine bemerkenswerte Gabe dafür, Alltags-Banalitäten und -Skurrilitäten so zu besingen, dass es nicht wie eine Performance, sondern wie ein Gespräch mit einer guten Freundin klingt. Im Country- Singalong „Odds Are“ fragt sie ihr Gegenüber, warum sie denn die Grillzange ablecken muss, wenn sie kurz davor noch rohes Fleisch damit angefasst hat, und im von einer Weezer-artigen Bassline nach vorne geschobenen „Eggs“ beschreibt sie, was Millionen Menschen auf der Welt nachfühlen können: „My eggs flow right out of me / Like clockwork, every month.“

Der beeindruckendste Song auf LIKE A STONE ist „Out Loud“, der auf Synthie-Flächen hin und her zuckt wie Bambi auf einem vereisten See, und dezente Madchester- und Pop-Vibes versendet. Hoher Unterhaltungswert – gerade, aber nicht nur, für alle, deren Wohlfühl-Oase dort liegt, wo Indie und Emo aufeinandertreffen.

Alles alt auch auf dem neuen, zwölften Album: Die beste Gitarrenrock- Band der Welt macht ihr Ding. Was denn auch...

Obacht, Genres: Hier werden schon mal Pop, Elektro, R’n’B und HipHop eingefangen.

Die japanische Künstlerin wandelt zwischen mystisch-entrücktem Ambient-Folk und Geisterbeschwörung.

Beabadoobee veröffentlicht ihre neue Single „Last Day On Earth“ – featuring The 1975.

Metronomy kommen im Jahr 2022 zurück nach Deutschland. Des weiteren veröffentlichten sie am Mittwoch (17. März 2021) ihre neue Single „Picking Up For You“.

Warum bedient sich eine Serie wie „Bridgerton“ einem progressiven Narrativ, um es dann aber nicht konsequent umzusetzen? Eine Analyse.