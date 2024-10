Fela folgen! Der jüngste Sohn des Afrobeat-Helden spielt im Sinne seines Vaters für sozialen Wandel.

Seun Kuti war gerade mal 12, da trat er Egypt 80, der Band seines Übervaters Fela, bei. Seine ersten Auftritte hatte er als Teenie-Sänger des Ensembles. Als der Jahrhundertmusiker, Panafrikanist und Afrobeat-Erfinder Fela Kuti 1997 starb, übernahm der jüngste Spross der nigerianischen Familie die Leitung von Egypt 80. Seitdem spielt Seun Kuti das politische und musikalische Erbe von Father Fela in diverse musikalische Zusammenhänge, in Aufnahmen mit Brian Eno, Janelle Monae, Black Thought, Talib Kweli und Madlib beispielsweise.

Man darf jede neue Aufnahme des Saxofonisten, Vokalisten und Komponisten Seun Kuti als Medium für Empowerment hören, Seun Kuti setzt sich in seinen Tracks für sozialen Wandel ein, für Widerstand auf der einen und Verständigung auf der anderen Seite. Für den Song „Dey“ lud er Damian Marley (jüngster Sohn des Reggae-Helden Bob Marley) ins Studio, es geht in diesen knapp sechs Minuten um gegenseitiges Umarmen und Wertschätzen. „Emi Aluta“ (featuring Sampa The Great) ist eine Hommage an große Revolutionäre, „T.O.P.“ handelt von der Zerstörungskraft kapitalistischen Denkens, das Geld und Erfolg höher bewerte als Menschen, so der Künstler.

Seun folgt Vater Fela und dessen Taktgeber Tony Allen in dieser mehr als 40-minütigen Expedition in die Tiefen polyrhythmisch organisierter Befreiungsschläge, er wirft die Kraft der gefühlt 100 Blasinstrumente in die Waagschale des Afrobeat und kommt damit ganz vorne in der Gegenwart an.

