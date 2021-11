Soundwalk Collective With Charlotte Gainsbourg Feat. AtomTM, Lyra Pramuk, Paul B. Preciado And Willem Dafoe Lovotic

Popkolumne, Folge 139

It takes two, baby: Die schönsten & scheußlichsten Pop-Duette (die Linus Volkmann einfallen)

Der Weg zu zweit ist halb so weit: In dieser Kolumne dreht sich alles um die popmusikalische Verdopplung. Vorsicht, Duett. Von Peaches & Iggy Pop über Courtney & Kurt zu Nina & Lotta Kummer – das alles natürlich nicht ohne Dirk von Lowtzow & Anja Plaschg zu rammen. It takes two, baby, just me and you.